Tuzla Belediyesi, yanan ormanlara 5 bin fidan desteği verecek - Son Dakika

Tuzla Belediyesi, Manavgat başta olmak üzere yangınlardan etkilenen ormanlık alanların ağaçlandırılmasına destek vermek amacıyla 5 bin fidan bağışlayacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yanan ormanlara fidan desteği verileceğini bildirdi.

Yazıcı, "Tuzla Belediyesi olarak başta Manavgat olmak üzere yangınlarda kaybettiğimiz ormanlarımız için 5 bin fidan bağışlamaya hazırız. Ateşi silah yapanlar bilsinler ki bu millet bir orman gibi kardeşçesine dayanışmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Tuzla Kaymakamlığı koordinasyonunda, Tuzla Belediyesi ve Kızılay Tuzla Şubesi iş birliğiyle bölgeye hijyen seti ve yardım malzemesi ulaştırılacak.