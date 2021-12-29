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Tuzla Belediyesi zabıta ekipleri affetmedi - Son Dakika

Tuzla Belediyesi zabıta ekipleri affetmedi

29.12.2021 10:22
Tuzla Belediyesi zabıta ekipleri affetmedi

Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri, rutin olarak ve vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine marketlerde fahiş fiyat denetimlerini sürdürüyor.

Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri, rutin olarak ve vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine marketlerde fahiş fiyat denetimlerini sürdürüyor. Dün gerçekleştirilen denetimlerde özellikle peynir ve türevlerinde etiket fiyatı ile kasadaki fiyat arasındaki farklar hayrete düşürdü. Bir markette yapılan denetimde 500 gram beyaz peynirdeki 20 liralık fiyat oyununu ise zabıta ekipleri affetmedi.

Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri, rutin aralıklar ve vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda marketlerde fahiş fiyat ve gramaj denetimlerini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Haksız fiyat artışlarına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz" sözünden sonra Tuzla Belediye Başkan Dr. Şadi Yazıcı'nın talimatıyla denetimleri sıklaştıran zabıta ekipleri, vatandaşların mağdur olmaması için marketlerde ürünlerin etiket fiyatları ile kasa fiyatları arasında fark olup olmadığını kontrol ediyor. Markete giren zabıta ekipleri, bir evin temel ihtiyaçlarını alışveriş sepetine koyarak, kasada tek tek kontrol ediyor. Dün gerçekleştirilen denetimlerde ise peynir ve türevlerindeki etiket fiyatı ile kasadaki fiyat arasındaki farklar hayrete düşürdü. Denetimi yapılan ilk markette, 500 gramlık bir beyaz peynirin etiket fiyatı 49,99 Türk Lirası olarak görünürken, kasa fiyatı 69,99 Türk Lirası çıktı. Aradaki 20 liralık fark hem zabıta ekiplerini hem de vatandaşları hayrete düşürdü. Bir diğer markette ise yine 500 gramlık beyaz peynirdeki 10 liralık farkı zabıta ekipleri yakaladı. Denetimleri yapılan marketlere tutanak tutularak idari işlem uygulandı.

"Biz fırsatçılara göz açtırmayacağız"

Tuzla Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden Nevzat Cömert, "Gündemde olan fahiş fiyat artırımları ile mücadele ediyoruz. Tuzla Belediye Başkanımız Dr. Şadi Yazıcı'nın talimatları ile vatandaşlarımızı ezdirmemek ve fırsatçılara göz açtırmamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Herhangi bir şikayet ve usulsüzlük gördüklerinde bizleri arasınlar. Biz elimizden gelen her şeyi yapacağız. Etiketler arasındaki fark tamamen fırsatçılık. Vatandaşın cebindeki paraya göz dikmek. Biz onlara Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri olarak göz açtırmayacağız. Biz görmüş olduğumuz usulsüzlükleri tutanak altına alarak İl Ticaret Müdürlüğüne iletiyoruz. İl Ticaret Müdürlüğü gerekli cezai işlemi uyguluyor" dedi. - İSTANBUL

Tuzla Belediyesi zabıta ekipleri affetmedi
Tuzla Belediyesi zabıta ekipleri affetmedi
Tuzla Belediyesi zabıta ekipleri affetmedi

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Tuzla Belediyesi, cumhurbaşkanı, Zabıta, Tuzla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tuzla Belediyesi zabıta ekipleri affetmedi - Son Dakika


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