Tuzla Belediyesi zabıta ekipleri yemeklerini yavru tilkilerle paylaşıyor - Son Dakika

Tuzla Belediyesinde görevli zabıta ekipleri, Akfırat Mahallesi'ndeki yavru tilkilerle yemeklerini paylaşıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler devriye sırasında Süleymaniye Bulvarı'nda gördükleri yavru tilkilerin yanına giderek, yanlarındaki ekmek ve çorbayı tilkilere verdi. Bir sonraki gece aynı bölgede yavruları yolun kenarına gören ekip, yine yemeklerini yavrularla bölüştü.

Yavru tilkilerle bağ kuran zabıtalar her akşam Süleymaniye Bulvarı'ndan geçerken, onlarla yemeklerini paylaşmaya devam ediyor.

Yavruları besleyen ekibin içinde yer alan Ünsal Aras, şunları anlattı:

"Bir gece bölge devriyesi gezerken köpeğe benzeyen yavrular gördük. Aracımızı sağa çektik. Yaklaştığımızda tilki olduklarını gördük ve acıktıklarını fark ettik. Yemeğimizi tilkilerle paylaştık. Aramızda duygusal bir bağ olmaya başladı. Belli bir saatte bakıyoruz buralara. Sanki bizden yemek bekler gibi bizi bekliyorlar. Artık yanımızda elimizden geldiğince fazla yemek getirmeye çalışıyoruz."