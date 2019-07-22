Son Dakika Haberleri: Tuzla Belediyesinden selden etkilenen köylere destek
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Tuzla Belediyesinden selden etkilenen köylere destek

23 dakika önce

Tuzla Belediyesi, Düzce'de 3 ilçe ve 24 köyü sular altında bırakan selden sonra yapılan çalışmalara iş makinesi ile destek veriyor.

Tuzla Belediyesinden selden etkilenen köylere destek, System.String[]
Tuzla Belediyesi, Düzce'de 3 ilçe ve 24 köyü sular altında bırakan selden sonra yapılan çalışmalara iş makinesi ile destek veriyor. Tuzla Belediyesi yol yıkama aracı, selden etkilenen yerlerde temizlik yapıyor.

Tuzla Belediyesi, bölgenin ihtiyacı doğrultusunda çalışmalara destek vermek amacıyla 1 iş makinesini Düzce'ye gönderdi. Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu köyünde çalışmalarına başlayan Tuzla Belediyesi arazözü, köy ve çevresinde yolları yıkıyor. Tuzla Belediyesi, selin etkisiyle taşınan çamur ve diğer atıkları temizleyerek köy ve çevresinde yaşamın normale dönmesine yönelik çalışmalara destek veriyor. Tuzla Belediyesi arazözü çalışmalar tamamlanana kadar hizmetine devam edecek.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, "Düzce'de yaşanan selde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Rabbimden selde kaybolan vatandaşlarımıza en kısa sürede sağ salim kavuşmayı diliyorum. Sel bölgesinde devletimizin tüm kurumları yaraların hızla sarılması için

çalışmalarını sürdürüyor. Tuzla Belediyesi olarak temizlik hizmetlerine destek veriyoruz. Sel bölgesindeki çalışmalar tamamlanana kadar hizmetimizi sürdüreceğiz" dedi. - İSTANBUL
Tuzla Belediyesi, Akçakoca, Düzce, Tuzla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 07:21 Kaynak: İHA
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