Tuzla Belediyesinin "Evden Eve İyilik" hareketiyle ihtiyaç sahiplerine ulaşılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Tuzla Belediyesinin "Evden Eve İyilik" hareketiyle ihtiyaç sahiplerine ulaşılacak

01.04.2022 16:10
Tuzla Belediyesinin "Evden Eve İyilik" hareketiyle ihtiyaç sahiplerine ulaşılacak

Tuzla Belediyesince ramazanda başlatılan "Evden Eve İyilik" hareketiyle ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi, mobilya, elektronik eşya, kıyafet ve oyuncak ulaştırılacak.

Tuzla Belediyesince ramazanda başlatılan "Evden Eve İyilik" hareketiyle ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi, mobilya, elektronik eşya, kıyafet ve oyuncak ulaştırılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sosyal sorumluluk projesi kapsamında hayata geçirilen "Evden Eve İyilik" yardımlaşma hareketiyle ramazanda ihtiyaç sahibi ailelere destek verilecek.

İlçede oturan vatandaşlar, evdeneveiyilik.com internet sitesi üzerinden ihtiyaç sahibi komşuları için gıda kolisi, mobilya, elektronik eşya, beyaz eşya, kıyafet ve oyuncak bağışı yapabilecek.

Bağışlar, Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı koordinasyonuyla ihtiyaç sahibi komşuların evlerine teslim edilecek.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, amaçlarının ilçedeki yardım etmek isteyen vatandaşlar ile ihtiyaç sahibi olanları buluşturmak olduğunu kaydetti.

YORUMLAR
500
Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri, marketleri denetledi Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri, marketleri denetledi Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri, marketleri denetledi Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri, marketleri denetledi

Tuzla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tuzla Belediyesinin 'Evden Eve İyilik' hareketiyle ihtiyaç sahiplerine ulaşılacak - Son Dakika


Son Dakika
16:10 İzne ailesinin yanına gelen genç, otomobilinin içinde intihar etti!
16:04 2022 Dünya Kupası'nın resmi şarkısı ve klibi yayımlandı! Sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu
16:01 İngiltere bu skandalla sarsıldı: FETÖ hükümlüsünün eşi İngiliz pasaportu almak için prense 750 bin pound rüşvet verdi
15:57 Selami Şahin'in oğlu Emirhan Şahin trafik kazası geçirdi
15:54 AK Partili Ethem Sancak, "Biz Amerikan'ın desteğiyle iktidara geldik" sözlerinden sonra İl Disiplin Kurulu'na sevk edildi!
15:50 Survivor yarışmacısı güreş antrenörü Hikmet Tuğsuz'un Sedat Peker'le yan yana fotoğrafları ortaya çıktı
15:45 Yürek ısıtan görüntü! 5 bin kuzu anneleriyle işte böyle buluştu
15:32 İnşaat işçisi yangının ortasında kalan 5 aylık bebeği kurtarmak için alevlerin arasına daldı
15:28 Hamile hemşireye şiddet uygulayan adamdan akıl almaz savunma: Vursaydım bebeğini düşürürdü
15:27 Eli cebinde mayın tekmeledi! Ukrayna askerinin o görüntüleri gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 16:19:35. #1.11#
SON DAKİKA: Tuzla Belediyesinin "Evden Eve İyilik" hareketiyle ihtiyaç sahiplerine ulaşılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement