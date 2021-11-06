Tuzla Belediyesinin kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi - Son Dakika

Tuzla Belediyesi, "Paylaşmak Senin Kanında Var" sloganıyla kan bağış kampanyası düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türk Kızılay iş birliği ile yapılan kampanya 3 gün sürecek.

Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi ile Mehmet Akif Ersoy Gençlik Gemisi'ne gelen öğrenciler ve gönüllü vatandaşlar kampanyaya yoğun ilgi gösteriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, kan bağışının önemini belirterek, belediye çalışanları ve vatandaşlara gönüllü kan bağışında bulunmaları için çağrı yaptı.