Tuzla Birmes Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. - Son Dakika

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Tuzla Birmes Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
6 saat önce
Tuzla Birmes Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 08:50 Kaynak: İHA
Tuzla Birmes Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. - İSTANBUL
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