TUZLA'DA 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ MİDE BOTOKSU AMETLİYATINA İLİŞKİN 2 DOKTOR İKİNCİ KEZ SERBEST BIRAKILDI - Son Dakika
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TUZLA'DA 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ MİDE BOTOKSU AMETLİYATINA İLİŞKİN 2 DOKTOR İKİNCİ KEZ SERBEST BIRAKILDI

28.03.2023 12:33

TUZLA'da mide botoksu ameliyatı sonrasında 1 kişinin hayatın kaybetmesinin ardından gözaltına alınan 2 doktor adli kontrol şartıyla ikinci kez serbest bırakıldı.

TUZLA'da mide botoksu ameliyatı sonrasında 1 kişinin hayatın kaybetmesinin ardından gözaltına alınan 2 doktor adli kontrol şartıyla ikinci kez serbest bırakıldı.

Tuzla'da özel bir hastanede mide botoksu yaptıran bazı hastaların çift görme, tansiyon yükselmesi ve mide bulantısı gibi semptomlar yaşaması üzerine inceleme başlatıldı. Yapılan çalışmalarda mide botoksu yaptıran hastaların yoğunlukla İstanbul ve İzmir'de ameliyat oldukları, farklı il ve ilçelerdeki hastalarla birlikte toplam 31 kişinin aynı sorunları yaşadıkları belirlendi. Tuzla'daki hastanede tedavi gören 46 yaşındaki Türkmenistanlı Aylar Korhanova 23 Mart'ta hastanede hayatını kaybetmişti.

DOKTORLAR 2 KEZ SERBEST BIRAKILDI

Hastaların şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında hastanenin yetkilisi doktor C.C.E., operasyonu yapan doktor Ş.Ş. ve firma sahibi C.T.'yi gözaltına alarak ameliyat öncesi ve ameliyat sırasında kullanılan 6 ilaca el konulmuştu. Yakalanan şüphelilerden C.C.E. ve Ş.Ş. işlemleri sonrası adli makamlarca serbest bırakıldı. Türkmenistanlı Aylar Korhanova ölümü sonrasında doktorlar C.C.E. ve Ş.Ş. tekrar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'taksirle ölüme neden olma' suçundan Anadolu Adalet Sarayına sevk edilen 2 doktor adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA
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TUZLA'DA 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ MİDE BOTOKSU AMETLİYATINA İLİŞKİN 2 DOKTOR İKİNCİ KEZ SERBEST BIRAKILDI TUZLA'DA 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ MİDE BOTOKSU AMETLİYATINA İLİŞKİN 2 DOKTOR İKİNCİ KEZ SERBEST BIRAKILDI İstanbul'da mide botoksu olan kadının ölümüne ilişkin yakalanan 2 kişi salıverildi İstanbul'da mide botoksu olan kadının ölümüne ilişkin yakalanan 2 kişi salıverildi

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SON DAKİKA: TUZLA'DA 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ MİDE BOTOKSU AMETLİYATINA İLİŞKİN 2 DOKTOR İKİNCİ KEZ SERBEST BIRAKILDI - Son Dakika
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