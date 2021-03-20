Tuzla'da 100 bin vatandaşı ilgilendiren konuya çözüm - Son Dakika

Tuzla'da 100 bin vatandaşı ilgilendiren 60 yıllık kentsel dönüşüm problemi çözüme kavuşuyor. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Üç mahallemizi ilgilendiren 60 yıllık bir problemi çözmenin mutluluğu içerisindeyiz. Milli Savunma Bakanlığımız ile yaptığımız protokol çerçevesinde, Tuzlamıza 168 bin metrekare bir alanı kazandırarak, bağlantı yoluyla birlikte okul, cami, spor alanı, rekreasyon alanı ve dar gelirli vatandaşlarımız için yeni bir yaşam merkezi kuracağız. Tüm Tuzlalılara hayırlı olsun" dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Milli Savunma Bakanlığıyla bugünkü bedeli 120 milyon Türk Lirası olan 164 bin metrekarelik alanda yapılacak yol, okul, yeşil alan ve konut projesi için protokol imzalandığını duyurdu. Bu proje ile birlikte 3 mahallede deprem riski taşıyan, kentsel dönüşüme uygun olmayan ve depreme dayanıksız evlerde oturan dar gelirli aileler için de bir çözüm niteliği taşıyor.

"60 YILLIK PROBLEMİ ÇÖZDÜK"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla'da 60 yıllık büyük bir problemin çözüldüğünü belirterek, "2019 yerel seçimleri sırasında verdiğimiz bir sözümüzü daha yerine getirmenin mutluluğu içerisindeyiz. 3 mahallede yaklaşık 100 bin vatandaşımızı ilgilendiren bir problemi Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın destekleriyle çözdük. Milli Savunma Bakanlığımız ile yaptığımız protokol çerçevesinde 168 bin metrekarelik bir alanı Tuzlamıza kazandırdık. Bu alanda yeni yerleşim alanları, spor alanları, okul alanları, yeşil alanlar yaparak ilçemize yakışacak bir yaşam alanı oluşturacağız. Tüm Tuzlalılara ve İstanbullulara hayırlı olsun" dedi.

"ULAŞIM SORUNUNU ÇÖZECEK BİR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Bu plandaki değişen askeri alan fonksiyonu 93 bin metrekaredir. İlan edilen Rezerv alan sınırı 168 bin metrekaredir. Sadece açılacak yolun büyüklüğü 56 bin metrekaredir. Özellikle İçmeler Mahallesi ve çevre mahallelerin kentsel dönüşümünü tetikleyici ve depreme uygun olmayan yapıları yenilemek maksadıyla yaşamsal standartlarını, sosyal altyapı alanlarını artırmak amaçlandı. Yine projede toplam 105 bin metre, yüzde 70 gibi büyük bir alanı okul, cami, spor alanı, rekreasyon alanı ve yeşil alan olarak planlayarak vatandaşlarımızın dinlenmesi, sosyal ve kültürel faaliyetlerini karşılaması için düzenleyeceğiz.

Bu plan değişikliği, İstanbul'un 5 sanayi bölgesi ile ulaşımın sağlanmaya çalışıldığı fakat trafik yoğunluğundan dolayı sorun olmaya devam eden İçmeler Köprüsü'ndeki ulaşım probleminin çözülmesi için D-100 karayolundan 25 metrelik yol ile direk 35 metrelik Aydınlı yoluna geçişin sağlanması ana sebebiyle yapılan bir plan değişikliğidir" dedi.

"ÇOCUKLARIMIZ AYDINTEPE MAHALLESİ'NE OKULA GİTMEYECEK"

İçmeler Mahallesi'ne okul alanları ve yeşil alan kazandıracaklarını belirten Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Bu proje benim seçim vaadimde var. Binlerce insana seçim kitapçığımı dağıttık. İçmeler Mahallesi'nin arkasından askeriye ile kapanmış alandan 25 metre genişliğinde yol geçireceğiz. Yol ile mahalle arasında kalan alanı da okul alanı, yeşil alan ve rekreasyon alanı olarak düzenleyeceğiz. İçmeler Mahallesi'ne okul alanları kazandıracağız. Çocuklarımız Aydıntepe Mahallesi'ne okula gitmeyecek, kendi mahallelerinde gidecek. Yeşil alan olacak, spor alanları olacak" dedi.