TUZLA'DA 1000 KİŞİLİK İFTAR ÇADIRI KURULDU - Son Dakika
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TUZLA'DA 1000 KİŞİLİK İFTAR ÇADIRI KURULDU

03.04.2022 16:49

Tuzla Belediyesi, Tuzla Devlet Hastanesi'nin bahçesine iftar çadırı kurdu.

Tuzla Belediyesi, Tuzla Devlet Hastanesi'nin bahçesine iftar çadırı kurdu. Bin kişilik çadır, Ramazan ayı boyunca vatandaşları iftarda buluşturacak.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın talimatlarıyla Tuzla'da Ramazan ayı hazırlıkları başladı. Bu kapsamda Tuzla Devlet Hastanesi'nin bahçesine iftar çadırı kuruldu. Tuzla dışından Tuzla Devlet Hastanesi'ne gelen hasta ve hasta yakınlarının da yararlanabileceği iftar çadırında bağışçıların destekleri ile her gün bin kişilik sıcak yemek dağıtılacak. Bin kişilik iftar çadırı, Ramazan ayının her günü iftar çadırı geleneğini yaşatarak Tuzlalı vatandaşları iftarda buluşturmaya devam edecek.

Ramazan Ayı'nın rahmet, bereket, mağfiret, zekat, fitre ve sofraları paylaşma ayı olduğunu ifade eden Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, iftar çadırının yıllardır olduğu gibi bu Ramazan ayında da hayırsever destekleriyle vatandaşların hizmetinde olduğunu belirtti.

TUZLA'DA 1000 KİŞİLİK İFTAR ÇADIRI KURULDU
TUZLA'DA 1000 KİŞİLİK İFTAR ÇADIRI KURULDU
TUZLA'DA 1000 KİŞİLİK İFTAR ÇADIRI KURULDU

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Tuzla'da iftar çadırı geleneği devam ediyor Tuzla'da iftar çadırı geleneği devam ediyor Osmanlı döneminin 'Sadaka taşı' uygulaması teknolojiye uyarlandı! Osmanlı döneminin 'Sadaka taşı' uygulaması teknolojiye uyarlandı!

Tuzla Devlet Hastanesi, Tuzla Belediyesi, Ramazan, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TUZLA'DA 1000 KİŞİLİK İFTAR ÇADIRI KURULDU - Son Dakika


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