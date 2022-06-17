Tuzla'da 12 bin litre kaçak akaryakıt yakalandı - Son Dakika
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Tuzla'da 12 bin litre kaçak akaryakıt yakalandı

17.06.2022 10:34
Tuzla'da 12 bin litre kaçak akaryakıt yakalandı

TUZLA'da dinlenme tesisi önünde park halindeki tankerden şüphelenerek arama yapan polis, dorsesinde 12 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

TUZLA'da dinlenme tesisi önünde park halindeki tankerden şüphelenerek arama yapan polis,  dorsesinde 12 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Tankerin sürücüsü A.Ç. ile yanındaki A.K. gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tuzla'da bir dinlenme tesisinin önünde park halindeki tankerden şüphelendi. Bir süre tankeri izleyen ekipler, tankere binenleri görünce arama yaptı. Tankerin dorsesini kontrol eden ekipler, piyasa değeri yaklaşık 240 bin lira olan 12 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Tankerin sürücüsü A.Ç. ile yanındaki A.K. gözaltına alındı.


Tuzla'da 12 bin litre kaçak akaryakıt yakalandı
Tuzla'da 12 bin litre kaçak akaryakıt yakalandı
Tuzla'da 12 bin litre kaçak akaryakıt yakalandı
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Kaynak: DHA

Tuzla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tuzla'da 12 bin litre kaçak akaryakıt yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tuzla'da 12 bin litre kaçak akaryakıt yakalandı - Son Dakika
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