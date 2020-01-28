Tuzla'da 120 bin liralık kapkaç - Son Dakika

Tuzla'da bir vatandaşın bankadan çektiği yaklaşık 120 bin lirayı koyduğu çanta, kapkaç yöntemiyle çalındı.

Alınan bilgiye göre A.Ö. Aydıntepe Mahallesi'ndeki bir bankadan çektiği 120 bin lirayı çantaya koyarak yürümeye başladı.

Müşteki 100. Yıl Caddesi'nde yürüdüğü sırada bir arabadan inen zanlı, para dolu çantayı kapkaç yoluyla alarak araca binip kaçtı.

Kamera kayıtlarını inceleyen polis, plakasını tespit ettiği araçtaki şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Şüphelilerin vatandaşı banka çıkışından itibaren takip ettiği öğrenildi.