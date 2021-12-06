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15 adresten 230 bin TL'lik hırsızlık yapan şahıslar yakalandı - Son Dakika

15 adresten 230 bin TL'lik hırsızlık yapan şahıslar yakalandı

06.12.2021 14:06

Tuzla'da 15 ayrı iş yerine girerek yaklaşık değeri 230 bin 750 TL olan elektronik, gıda, inşaat, spor malzemesi çalan 3 şahıs, polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Tuzla'da 15 ayrı iş yerine girerek yaklaşık değeri 230 bin 750 TL olan elektronik, gıda, inşaat, spor malzemesi çalan 3 şahıs, polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Şahısların farklı adreslerde hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Tuzla Aydınlı Mahallesinde 3 Aralık Cuma günü 06.30 sıralarında bir iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine intikal etti. H.Y., L.E. ve Ö.G. isimli şahıslar, araç ile kaçmaya çalıştıkları sırada suçüstü yakalandı.

Araç içerisinde yapılan aramada; 36 adet 10 kg'lık dambıl, 7 adet farklı ağırlıklarda dambıl, 2 adet çalıntı plaka, 1 adet demir kesme makası, 1 adet kıskaç, eldiven, şapka, maske, farklı renklerde 20 adet kablo ele geçirildi.

Yapılan araştırmalar sonucu şahısların, hırsızlığı çalıntı plakalı bir araç ile gerçekleştirdiği anlaşıldı. Çalışmaların devamında şüphelilerin, yaklaşık değerleri 230 bin 750 TL olan elektronik, gıda, inşaat, spor malzemesi olmak üzere 15 adet hırsızlığa karıştıkları tespit edildi.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahsılar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Hırsızların, farklı adreslerde hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

(İHA)

15 adresten 230 bin TL'lik hırsızlık yapan şahıslar yakalandı
15 adresten 230 bin TL'lik hırsızlık yapan şahıslar yakalandı
15 adresten 230 bin TL'lik hırsızlık yapan şahıslar yakalandı
15 adresten 230 bin TL'lik hırsızlık yapan şahıslar yakalandı
15 adresten 230 bin TL'lik hırsızlık yapan şahıslar yakalandı
15 adresten 230 bin TL'lik hırsızlık yapan şahıslar yakalandı
15 adresten 230 bin TL'lik hırsızlık yapan şahıslar yakalandı

Türk Lirası, İnşaat, Polis, Tuzla, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 15 adresten 230 bin TL'lik hırsızlık yapan şahıslar yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 15 adresten 230 bin TL'lik hırsızlık yapan şahıslar yakalandı - Son Dakika
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