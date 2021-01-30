Tuzla'da 2 kardeş okulların açılması için bilboardlara kendi yaptıkları afişleri astı - Son Dakika

Tuzla'da 2 kardeş okulların açılması için bilboardlara kendi yaptıkları afişleri astı

30.01.2021 14:40

Tuzla'da 2 kardeş okulların açılması için bilboardlara kendi yaptıkları afişleri astı Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde oturan 7 yaşındaki Ayşe ve 9 yaşındaki Gözde kardeşler, korona virüs salgını nedeniyle ara verilen okullarına tekrar gidebilmek için Tuzla sokaklarına insanların korona virüs...

Tuzla'da 2 kardeş okulların açılması için bilboardlara kendi yaptıkları afişleri astı

İSTANBUL - Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde oturan 7 yaşındaki Ayşe ve 9 yaşındaki Gözde kardeşler, korona virüs salgını nedeniyle ara verilen okullarına tekrar gidebilmek için Tuzla sokaklarına insanların korona virüs salgınına karşı nasıl korunmaları gerektiğini anlatan ve kendi hazırladıkları afişleri astı.

Tuzla'da Aydınlı Mahallesi'nde oturan 7 yaşındaki Ayşe ve 9 yaşındaki Gözde kardeşler, evlerinin balkonunda otururken insanların maske takmadığını gözlemlediler. Bunun üzerine 9 yaşındaki Gözde, kardeşini de yanına alarak korona virüs salgını konusunda vatandaşları bilgilendirmeye karar verdiler. Kendi elleriyle yazdıkları korona virüs salgınından korunmanın yollarını anlatan 14 kural ve çeşitli resimler ile afişler hazırladılar. Hazırladıkları afişleri de Aydınlı Mahallesi'nin en işlek caddelerinden olan Gürpınar Caddesi üzerinde bulunan ve insanların görebilecekleri yerlere astılar. İki küçük kız kardeş, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'dan hazırladıkları afişleri billboardlara asmasını ve daha fazla vatandaşa ulaşmasını istiyorlar.

"Okula gitmek için afiş astık"

Gözde Düzdoğan okula gitmek için afişler hazırladıklarını belirterek" Biz kağıtlar hazırladık. Bugün onları yapıştırdık. Mesafe, temizlik, hijyen ve 14 kural gibilerinden. Onları yapıştırdık. Annem bize denizyıldızı diye bir tane masal anlattı. Böyle bir şey yapmak oradan aklımıza geldi. Biz bir kere balkonda oturuyorduk. İnsanların maske takmadığını gördük ve üzüldük. Bizim eğitimimizde de kesilmişti. Okula da gidemiyorduk. Bizim de böyle bir şey yapmak aklımıza geldi. Ayşe gel dedim böyle kağıtlar hazırlayalım. O da 'Tamam' dedi. Bu şekilde başladık" dedi.

"Okullarımızın açılmasını istiyoruz"

Büyüklerinden isteklerini sıralayan Gözde," Maskelerini takmalarını, mesafelerini korumalarını ve hijyenlerini korumalarını istiyorum. Okulumuzu çok özledik. Önce açıldı, sonra kapandığı için bizim de içimizde bir kıpır toplamaya başladı. Biz de böyle bir şey yaptık. Büyüklerimiz maskelerini taksınlar, mesafelerini korusunlar okullarımız açılsın korona virüs bitsin başka bir şey istemiyoruz" dedi.

"Belediye başkanımızdan bir isteğimiz var"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'dan istekleri olduğunu söyleyen Gözde, "Ben Şadi Yazıcı'dan sadece bunları tabelalara asmasını istiyorum. Tabelalara assın ki herkese yayılsın. Biz bu şekilde küçük küçük asıyoruz ama onlar aslında daha da büyüdüklerinde hijyen, mesafe ve temizlik yoldan geçen herkes bunu görebilecek ve vakalar ve ölüm sayılar azalacak" dedi.

Tuzla'da 2 kardeş okulların açılması için bilboardlara kendi yaptıkları afişleri astı
Tuzla'da 2 kardeş okulların açılması için bilboardlara kendi yaptıkları afişleri astı
Tuzla'da 2 kardeş okulların açılması için bilboardlara kendi yaptıkları afişleri astı
Tuzla'da 2 kardeş okulların açılması için bilboardlara kendi yaptıkları afişleri astı

Tuzla, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Tuzla'da 2 kardeş okulların açılması için bilboardlara kendi yaptıkları afişleri astı - Son Dakika


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