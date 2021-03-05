Tuzla'da 2 kişinin hayatını kaybettiği fabrika yangınıyla ilgili Kaymakamlıktan açıklama - Son Dakika

Tuzla'da 2 kişinin hayatını kaybettiği fabrika yangınıyla ilgili Kaymakamlıktan açıklama

İSTANBUL - Tuzla'da gece saatlerinde et fabrikasında çıkan yangın sonrası Tuzla Kaymakamlığı tarafından sürece ilişkin açıkla yapılarak, başsağlığı mesajı yayımlandı.

Tuzla Tepeören'de gece saat 02.00 sıralarında bir et fabrikasında meydana gelen yangın sonrası gece vardiyasında çalışan 133 kişi alevlerin sardığı binadan tahliye edilirken 2 vatandaş ise hayatını kaybetti. Yangını söndürme işlemleri sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti.

Meydana gelen yangın sonrası Tuzla Kaymakamlığı tarafından son duruma ilişkin bilgilerinde yer aldığı başsağlığı mesajı yayımlandı.

"Yakınlarına başsağlığı diliyorum"

Tuzla Kaymakamlığı tarafından yayımlanan mesajda, "05.03.2021 günü saat 02: 00 sıralarında İlçemiz Tepeören mahallesi Eski Ankara Asfaltı caddesi adresinde bulunan Maret Et Fabrikasında çıkan yangın üzerine, ivedilikle yangına müdahale edilmiş gece vardiyasında çalışan 135 kişiden 133'ünün güvenli bir şekilde tahliyesi sağlanmış, maalesef saat 05: 30'da paketleme bölümünde çalışmakta olan Fatih Durmuş ve saat 08: 40'da temizlik görevlisi olarak çalışan Ali Tomak isimli vatandaşlarımızın cansız bedenlerine ulaşılmıştır. Konu ile ilgili adli ve idari soruşturmalar sürmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.