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Tuzla'da 2'nci Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası başladı - Son Dakika

Tuzla'da 2'nci Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası başladı

07.12.2021 15:20

Tuzla Belediyesi ve İstanbul Avrasya Gazeteciler Derneği iş birliği ile düzenlenen 2'nci Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası, Tuzla siyaseti ve kamu kurumlarının temsilcilerin katılımı ile başladı.

Tuzla Belediyesi ve İstanbul Avrasya Gazeteciler Derneği iş birliği ile düzenlenen 2'nci Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası, Tuzla siyaseti ve kamu kurumlarının temsilcilerin katılımı ile başladı.

Spora ve sporcuya desteklemek amacıyla Tuzla'da farklı spor branşlarında turnuvalar düzenleyen Tuzla Belediyesi, İstanbul Avrasya Gazeteciler Derneği işbirliği ile 2'nci Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası düzenledi. Turnuvanın açılışı Tuzla Mehmet Tekinalp Spor Salonu'nda özel bir maça ev sahipliği yaptı. Düzenlenen açılış maçında Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, siyasi partilerin Tuzla İlçe Başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri yer aldı.

Dostluk havasında geçen maçın hava atışını Tuzla Kaymakamı Ali Akça yaptı. Tuzla'da bulunan kurumların katıldığı turnuva rekabetçi müsabakalara ev sahipliği yapacak.

"BEN SPORCUNUN ZEKİ, ÇEVİK VE AHLAKLISINI SEVERİM İFADESİ BENİM İÇİN ÇOK KIYMETLİDİR"

Tuzla Kaymakamı Ali Akça, "Düzenlenen bu turnuva Belediyemiz ve Avrasya Gazeteciler Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği kurumlar arası bir voleybol turnuvasıdır. Burada siyasetçilerimiz ve kurumlarımız var. Siyasi partilerimizin ilçe başkanları var. Mustafa Kemal Atatürk'ün spor ile ilgili çok sevdiğim bir sözü vardır. 'Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim' ifadesi benim için çok kıymetlidir. Elbette sporcu yapmış olduğu sporla ilgili olarak gerekli çevikliğe, esnekliğe ve fiziksel performansa sahip olmalıdır. Kazanmak için strateji zekasını kullanabilmelidir. Ama ahlak dediğimiz kısım özellikle çok önemlidir. Günümüzde buna 'Fair-play' diyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Yazıcı, "Siyasette hizmet ve rekabet vardır ama rekabet hizmette olacaktır. Burada karşılıklı takımları kurduk, hep beraber rekabeti ortaya koyduk. Sonuçta kazanmak vardı kazandık. Mühim olan hedefi kilitlenmekti. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.

'BİRLİK VE GÜZELLİK İÇERİSİNDE GÜZEL BİR TURNUVA DÜZENLENİYOR'

Açılış maçı sonrasında açıklamalarda bulunan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Bürokrasi ile siyasetin bir arada uyum sağladığı bir maçı geride bıraktık. Birlik ve beraberlik içerisinde güzel bir turnuva düzenleniyor. Bur turnuvanın ilk açılış maçı için gösteri maçı yapıyoruz. Bütün siyasi partilerin ilçe başkanları ve bürokrasideki müdür arkadaşlarımız ile güzel bir karşılaşma yaptık. Kimin kazandığı önemli değil dostluk kazanacak. Ama biz kazandık. İnşallah kurumsal olarak 2'incisi olan bu tür turnuvalar ile Tuzla'daki birlik ve beraberliği artırmaya çalışacağız. Sporun birleştirici ve kardeşliği ortaya koyan güzel yapısını hep beraber değerlendiriyoruz. Kaymakam Bey'in de hava atışını yapması çok anlamlı oldu. Katılan tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'HEP BİRLİKTE KARDEŞÇE BİR MÜCADELE SERGİLEDİK'

Ak Parti Tuzla İlçe Başkanı Av. Talha Tayfur maç sonunda yapığı açıklamada, "Bu güzel organizasyonu gerçekleştiren İstanbul Avrasya Gazeteciler Derneğimize çok teşekkür ediyoruz. Bugün burada bu turnuvanın açılışını yaptık. Kamu kurum müdürlerimiz, belediye başkanımız ve siyasi parti temsilcileri hep birlikte dostça kardeşçe bir mücadele sergiledik" dedi.

Tuzla'da 2'nci Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası başladı
Tuzla'da 2'nci Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası başladı
Tuzla'da 2'nci Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası başladı
Tuzla'da 2'nci Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası başladı

voleybol, İstanbul, Avrasya, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tuzla'da 2'nci Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tuzla'da 2'nci Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası başladı - Son Dakika
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