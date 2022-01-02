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TUZLA'DA 2022'NİN İLK BEBEKLERİNE BAŞKAN YAZICI'DAN HEDİYE - Son Dakika

TUZLA'DA 2022'NİN İLK BEBEKLERİNE BAŞKAN YAZICI'DAN HEDİYE

02.01.2022 14:21

Tuzla Devlet Hastanesi'nde 2022 yılının ilk bebekleri ve anneleri hediyelerle karşılandı.

Tuzla Devlet Hastanesi'nde 2022 yılının ilk bebekleri ve anneleri hediyelerle karşılandı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından hayata geçirilen 'Hoş geldin Bebek' projesi kapsamında dünyaya gelen tüm bebekler, sürprizle karşılandı.

Sosyal Belediyecilik? anlayışı çerçevesinde Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından hayata geçirilen 'Hoş geldin Bebek' projesi kapsamında dünyaya gelen bebekler ve anneleri, evlerinde ziyaret edilerek hediyeler takdim ediliyor. Yapılan bu ziyaretlere ek olarak yeni yılın ilk bebekleri ve anneleri ise hastanede ziyaret ediliyor. Bu kapsamda Tuzla Devlet Hastanesi'nde bebeklerini kucaklarına alan anneler ziyaret edilerek, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın selamları iletildi. Ayrıca içerisinde ıslak mendil, bebek bezi, pudra gibi malzemelerin olduğu set hediye edildi. Yapılan ziyaret ile ailelerin mutluluklarına ortak olunmak amaçlandı.

'EVLADIMI KUCAĞIMA ALDIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM'

Hediyesini alan ve bebeğini kucağına almanın mutluluğunu yaşayan annelerden biri,? 2022 yılının ilk annelerindenim. Evladımı kucağıma sağ salim aldım. Çok mutluyum. Tuzla'da oturuyorum. Hediyeleri için başkanımıza teşekkür ediyorum? dedi.

Bir diğer anne ise 'Anne olmak çok güzel bir duygu. Bu güzel hediyeler için, Şadi Yazıcı beye çok teşekkür ediyorum. Önemli olan düşünmek' diye konuştu.

TUZLA'DA 2022'NİN İLK BEBEKLERİNE BAŞKAN YAZICI'DAN HEDİYE
TUZLA'DA 2022'NİN İLK BEBEKLERİNE BAŞKAN YAZICI'DAN HEDİYE
TUZLA'DA 2022'NİN İLK BEBEKLERİNE BAŞKAN YAZICI'DAN HEDİYE

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Tuzla Devlet Hastanesi, Bebek, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TUZLA'DA 2022'NİN İLK BEBEKLERİNE BAŞKAN YAZICI'DAN HEDİYE - Son Dakika


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SON DAKİKA: TUZLA'DA 2022'NİN İLK BEBEKLERİNE BAŞKAN YAZICI'DAN HEDİYE - Son Dakika
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