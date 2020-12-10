"Tuzla e-Kütüphane" vatandaşların hizmetinde - Son Dakika

"Tuzla e-Kütüphane" vatandaşların hizmetinde

10.12.2020 14:37

Tuzla Belediyesi her yaştan insanı okumaya teşvik etmek amacıyla "Tuzla'da Her Eve Bir Kütüphane" projesini hayata geçirdi.

Tuzla Belediyesi her yaştan insanı okumaya teşvik etmek amacıyla "Tuzla'da Her Eve Bir Kütüphane" projesini hayata geçirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede 82 bin aileye tanımlanan, "Tuzla e-Kütüphane" uygulamasında 380 yayın evinden, 33 farklı kategori ve 23 bin eser yer alıyor.

Her yaştan insanın faydalanacağı "Tuzla e-Kütüphane" projesi ile birlikte Tuzla'da 7'den 70'e tüm vatandaşlar 7 gün 24 saat kesintisiz şekilde 23 bin esere hızlı ve kolay bir şekilde erişebilecek. Hukuktan, sağlık bilimlerine, ekonomiden dil ve edebiyata 33 farklı kategoride 23 bin eserin yer aldığı Tuzla e-Kütüphane'ye 82 bin aile için tanımlama yapıldı. Vatandaşlar "Tuzla e-Kütüphane" uygulamasını iOS veya Android marketlerden indirdikten sonra T.C. kimlik numarası ile belediye tarafından SMS ile kendilerine gönderilen şifre yardımıyla uygulamaya girebilecek.

Açıklamada Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın şu görüşlerine yer verildi:

"Yaklaşık 380 yayın evinin katıldığı 33 kategoride 23 bin adet kitabı artık cebinizde, evinizde, tabletinizde sığdırarak tatilinize kadar götürebileceğiniz, nereye giderseniz gidin bunu kullanabileceğiniz bir kütüphaneyi oluşturduk. Şu anda 3 yıl olarak bunu Tuzlamıza sunmuş oluyoruz. Her üç yılda bir bunlar tekrarlanarak hem artacak olan kitap sayısı ile beraber hem de 82 bin eve dağıttığımız 110 bin aboneye ile beraber belli yerlere vererek, derneklere vakıflara ve toplu şekilde kullanabilecek yerlere vererek daha fazla kişiye ulaşabilecek alt yapıyı sağlayama çalışacağız."

Tuzla e-Kütüphane vatandaşların hizmetinde
Tuzla e-Kütüphane vatandaşların hizmetinde
Tuzla e-Kütüphane vatandaşların hizmetinde
Tuzla e-Kütüphane vatandaşların hizmetinde
Tuzla e-Kütüphane vatandaşların hizmetinde
Tuzla e-Kütüphane vatandaşların hizmetinde
Tuzla e-Kütüphane vatandaşların hizmetinde

Tuzla Belediyesi, Şadi Yazıcı, Kitap, Tuzla, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Tuzla e-Kütüphane' vatandaşların hizmetinde - Son Dakika


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