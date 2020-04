Tuzla'da 23 Nisan'a gün boyu kutlama: Başkan çocuklar için piyano çaldı - Son Dakika

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 100. Kuruluş yıl dönümü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm Türkiye'de coşkuyla kutlandı. Tuzla'da bayram kutlamaları, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın 23 Nisan'ın ilk saatlerinde piyano çalarak seslendirdiği 23 Nisan şarkısı eşliğinde miniklerin bayramını kutlamasıyla başlayıp gece de devam etti.

23 NİSAN KONVOYU ÇOCUKLARIN COŞKUSUNA ORTAK OLDU

Çocuklar için seçilip bayraklarla, balonlarla ve çiçeklerle rengarenk süslenen 23 Nisan otobüsü ve hizmet araçlarından oluşan konvoy Tuzla'da bulunan 17 mahalleyi gezerek balkonlarında bayraklarla bekleyen çocukların şarkısına ortak oldu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evde kutlayan çocuklar için, bayram etkinliklerini ve neşesini balkonlara, pencerelere ve evlere taşıyan Tuzla Belediyesi, animatörler, şarkılar ve eğlencelerle cadde cadde Tuzla'yı dolaştı. Coşkulu alkışlar, bayraklar ve şarkılarla kutlamaya balkonlarından katılan her yaştan Tuzlalılar bayram coşkusuna evlerinden ortak oldular.

ÇOCUKLARLA SOSYAL MEDYA BULUŞMASI

Bayram sevincini evlerini bayraklar ve rengarenk resimlerle süsleyerek yaşayan çocuklarla video konferans ile bir araya gelen Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, çocukların bayram mutluluğuna ortak oldu.

Çocukların 'Şadi Amcaları' için hazırladığı şarkılar, şiirler, resimler ve renkli sorularla tebessümlerle süren güzel konuşma, Başkan Dr. Şadi Yazıcı'nın bayram kutlaması ve bugünleri telafi edeceğiz cümleleriyle tamamlandı.

Çocukların yüreği dünyayı güzelleştirecek, biz çocuklar için çalıştıkça yorulmuyoruz diyen Dr. Şadi Yazıcı, "Çocuklarla yılın her döneminde beraberiz ancak bu defa 23 Nisan şarkısıyla bayram coşkularına ve sevinçlerine de ortak olmak istedim. Dünyanın tek çocuk bayramına sahip olma gururunu yaşadığımız bu güzel günde ayrıca 100. yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sahip olma onurunu bizlere yaşatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu güzel ülkeyi geleceğin teminatı çocuklara ve gençlere emanet etti. Bizlerde Gençlik = Gelecek diyerek çocuklarımız için çok çalışıyoruz. 23 Nisan konvoyumuz her yaştan Tuzlalılara bayram heyecanını yaşattı. Çocuklarımız ile video konferans ile bir araya gelerek çocukların dilinden şiirlerle bayram coşkusunu paylaştık. Bu güzel günde çocuklarımızın bayramını kutluyorum. Çocukların olduğu her yer güzelleşiyor. Bugün her ev bir bayram meydanı coşkusuyla süslendi. Bizlerde çocuklarımıza sürprizler yapmaya devam edeceğiz. Tüm dünya çocuklarını çok seviyoruz. 23 Nisan Çocuk Bayramı kutlu olsun" sözleriyle çocuklara özel bayram mesajı gönderdi.

Akşam gerçekleştirilen ve vatandaşların bayraklarla katıldığı İstiklal Marşı etkinliği ile sokakların İstiklal Marşı ile çınladığı Tuzla'da vatandaşların bayram coşkusuna ortak olan Tuzla Belediyesi 23 Nisan etkinliklerini gün boyunca sürdürdü.