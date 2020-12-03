3 Aralık Dünya Engelliler Günü - Son Dakika

Tuzla'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde üstü açık otobüs ve süslenen özel araçlarla oluşturulan konvoylarla engelli vatandaşlar yaşadıkları mahallelerde ziyaret edildi.
Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı'nın organize ettiği "EngelsizBüs" adı verilen özel konvoyun sokaklarına geldiğini gören engelli vatandaşlar, büyük bir mutluluk yaşadı.
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, engelli vatandaşlara içerisinde saat ve oyuncakların bulunduğu bir hediye paketi verdi.
Yeni tip koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında gerçekleştirilen tur organizasyonu, Tuzla'da bulunan 17 mahallenin gezilmesinin ardından sona erdi.
- Kaynak: AA
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