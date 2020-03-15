Tuzla'da 3 binanın çatı katları alev alev yandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tuzla'da 3 binanın çatı katları alev alev yandı - Son Dakika

Tuzla'da 3 binanın çatı katları alev alev yandı

12 dakika önce

Tuzla'da bir evin çatı katında çıkan yangın büyüyerek bitişiğindeki 2 binaya daha sıçradı.

Tuzla'da bir evin çatı katında çıkan yangın büyüyerek bitişiğindeki 2 binaya daha sıçradı. Bitişik üç binanın alev alev yanan çatı katları, itfaiye ekiplerince güçlükle söndürüldü.

Olay, Tuzla Aydınlı Mahallesi Güz Sokak'ta dün akşam saatlerinde meydana geldi. Sokakta bulunan bir binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler çatı katını tamamen sardı. Yangın daha da büyüyerek bitişikte bulunan iki binanın çatılarına sıçradı. Üç binanın çatısı da alev alev yanmaya başladı. Olay yerine kısa sürede çok sayıda itfaiye ekibi geldi. Yangın uzun uğraşlar sonucu söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

(Cüneyt Sevindik/İHA)

Tuzla'da 3 binanın çatı katları alev alev yandı

İtfaiye, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 09:30 Kaynak: İHA
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