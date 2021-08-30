Tuzla'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi - Son Dakika

Tuzla'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi

İSTANBUL - 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Tuzla'da da coşkuyla kutlanıyor. Bu kapsamda sabah Tuzla Sahili'nde bulunan tören alanında ilçe protokolünün katılımları ile çelenk sunma töreni düzenlendi. Öğleden sonra ise 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel Kadınlar Futbol Turnuvası, motosiklet korteji ve Aslı Hünel konseri ile büyük zafer coşkuyla yaşanacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Tuzla'da da coşkuyla kutlanıyor. Kutlamalar kapsamında Tuzla Sahili'nde Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Piyade Okul Komutanı Tuğgeneral Aydın Cihan Uzun, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, gaziler ve çok sayıda vatandaşın katılımları ile çelenk sunma töreni düzenlendi. Tuzla Sahil Tören alanında düzenlenen programda Atatürk Anıtı'na kurumları temsilen çelenk sunumu gerçekleştirildi. Tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos mesajının okunması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından son buldu.

30 Ağustos coşkusu Aslı Hünel konseri ile devam edecek

Tuzla'da 30 Ağustos coşkusu Tuzla Belediyesi tarafından düzenlenen programlar ile tüm gün sürecek. Kutlamalar, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel Kadınlar Futbol Turnuvası ile devam edecek. Turnuva sonrasında motosiklet korteji ve Aslı Hünel konseri ile 30 Ağustos Coşkusu tüm ilçede coşkuyla yaşanacak.

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle anıyorum"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı," "Vatan uğruna mutlak zafer ilkesiyle yola çıkan ve bu kutsal yolculuktan zaferle dönen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramınız kutlu olsun" dedi.