Tuzla'da 4 bin 300 gönüllü kadın sokak sokak gezerek sorunlara çözüm üretiyor - Son Dakika

Tuzla'da 4 bin 300 gönüllü kadın sokak sokak gezerek sorunlara çözüm üretiyor

29.01.2021 14:08

Tuzla'da 4 bin 300 gönüllü kadın sokak sokak gezerek sorunlara çözüm üretiyor Tuzla'da 4 bin 300 gönüllü kadın, ilçe sınırları içerisinde bulunan her sokağı gezerek ihtiyaç sahibi vatandaşları, ihtiyaç sahibi sokak hayvanlarını, doğayı, ağaçları ve sorunlu durumları belediyeye bildirerek...

Tuzla'da 4 bin 300 gönüllü kadın sokak sokak gezerek sorunlara çözüm üretiyor

İSTANBUL - Tuzla'da 4 bin 300 gönüllü kadın, ilçe sınırları içerisinde bulunan her sokağı gezerek ihtiyaç sahibi vatandaşları, ihtiyaç sahibi sokak hayvanlarını, doğayı, ağaçları ve sorunlu durumları belediyeye bildirerek çözüm üretiyor. Tuzla'da gerçekleştirilen projeler içerisinde en önemlisi olduğunu belirten Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "İhtiyaç sahibinin mağrur ve mağduriyetini gidermek için her sokakta yapılanması gerektiğini, her sokakta mağdur olacak olan bir vatandaşa anında müdahale ederek her sokakta bir gönüllü vatandaşın olmasını arzu ettik" dedi.

Tuzla'da 4 bin 300 kadın kent gönüllüsü, ilçe sınırları içerisinde bulunan tüm sokakları gezerek ihtiyaç sahibi vatandaşları, ihtiyaç sahibi sokak hayvanlarını, doğayı, ağaçları ve sorunlu durumları belediyeye bildirerek çözüm üretiyor. Tamamen gönüllülük üzerine kurulu sistemde çalışan kadın gönüllüler, sokaklarda bir olumsuzluk yaşadıklarında durumu fotoğraflayarak sorumlularına bildiriyorlar. Sorumlular ise durumu belediyeye bildiriyor. Belediye ise durumu ihbar kabul edip, sorunu hemen çözüme kavuşturuyor. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın en önemli projem olarak adlandırdığı Gönül Eller Çarşısı bünyesinde gönüllülük esasıyla çalışan kadınların sayısı her geçen gün artıyor. Tuzla'da yapılan projelerin içerisinde en önemlisi olduğunu belirten belirten Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı," İhtiyaç sahibinin mağrur ve mağduriyetini gidermek için her sokakta yapılanmamız gerektiğini, her sokakta mağdur olacak olan bir vatandaşımıza anında müdahale edecek her sokakta bir gönüllümüz olmasını arzu ettik" dedi.

"Her sokakta bir gönüllü vatandaşımızın olmasını arzu ettik"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Gönül Elleri Çarşısı projesi bizim ilk önce yaptığımız ve daha önce hep ifade etmeye çalıştığım ihtiyaç fazlası ile ihtiyaç sahibini buluşturan, 'Komşusu açken tok yatan bizden değil' diyen bir medeniyetin evlatları olarak yapmış olduğumuz bütün projelerin ötesinde en önemli projedir. Bizi en duygusal halimizle insanı, insan yapan değerler ile en ücra noktadan, en önemli kişilere kadar etkileyen Tuzlamızdaki en önemli projelerimizden birisi olarak söylemiştik. Gönül Elleri projesinde bir şeyi arzu ediyorduk. İhtiyaç sahibinin mağrur ve mağduriyetini gidermek için her sokakta yapılanmamız gerektiğini, her sokakta mağdur olacak olan bir vatandaşımıza anında müdahale edecek her sokakta bir gönüllümüz olmasını arzu ettik. Tuzla'da asla ulaşamadığımız bir nokta kalmasın diye düşündük. Tuzla'da her sokakta bir gönüllümüzü oluşturabilirsek, bugün 4 bin 300 kişiyi bulmuş olan Gönül Ellerimizdeki gönüllü hanımefendiler ile birlikte inşallah her sokağa dizayn edilmiş bir gönüllümüz ile Tuzla'da artık sorunu ve problemi olan birisinin bize ulaşması artık saniyeler ve dakikalar içerisinde olacak. Biz de bu yardımı en iyi şekilde ulaştırmanın ve görevimizi en iyi şekilde vatandaşımıza ulaştırmanın mutluluğunu yaşayacağız" dedi.

"Çaldığımız her kapı umutla açılıyor"

Çalınan her kapının kendilerine umutla açıldığını belirten Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın eşi ve Gönül Elleri Çarşısı'nın kurucu gönüllülerinden Dr. Fatma Yazıcı, "Gönül Elleri Çarşısı yaklaşık 12 yıldır Tuzla'da hizmet veren gönüllü kadınlardan oluşan bir çarşıdır. Bu çarşı 12 komisyonu ile birlikte her alanda yetimi, öksüzü, engellisi, yaşlısı, şehit ve gazilerimiz ile birlikte halkımızın her kesimine hitap edecek şekilde ve her türlü mağduriyeti giderecek şekilde örgütlenmiş bir faaliyettir. Gönüllü kadınlarımızdan oluşuyor. Faaliyetimizi 12 yıldır büyüterek devam ettiriyoruz. 12'inci yılın sonunda şu anda 4 bin 300 tane kadın kent gönüllüsü ile Tuzla'nın tamamına hakim durumdayız.  Çaldığımız her kapı bize umutla açılıyor. İnsanlar bizim onların arkasında olduğumuzu, zor durumda kaldıklarında el atacağımızı ve bu sorunları çözeceğimize inanıyorlar. 12 yılın sonunda buna gerçekten inandılar. Bunun en güzel örneği de evvelden özel çocuklarımız ile çalışma yapmakta zorlanıyorduk. Çıkarmak istemiyorlardı evlerinden. Ama şimdi kendileri bizi arayıp benim çocuğum da gelsin diyorlar. Bize güveniyorlar. Bu da bizi çok mutlu ediyor" dedi.

"Tuzla'da her sokakta olmaya çalışıyoruz"

Tuzla her sokakta olmaya çalıştıklarını belirten Dr. Fatma Yazıcı, "Tuzla'da her sitede, her mahallede, her sokakta olmaya çalıştık. Yaklaşık 3 yıldır da sokak gönüllüsü çalışmamız var. Biz her sitede, her sokakta gönüllü kadınlarımız ile birlikte nasıl daha fazla çevreye duyarlı olabiliriz. Çevrenin sorunlarına karşı nasıl çözüm odaklı olabiliriz, bunu planladık. Ayrıyeten yaklaşık 2 bin 500 tane sokak gönüllümüz ile birlikte kadınlarımız ile birlikte sokağın sorunlarına eğiliyoruz. Bu insan olabilir, hayvan olabilir, çevre veya doğa olabilir. Her türlü sorunun bize aktarılması ve belediyemizin ilgili kanalları ile birlikte çözüm üretilmesi konusunda çalışmalar yaptık. Bu da çok başarılı sonuçlar doğurdu. Sadece şikayet değil, çözüm odaklı olarak sorunlarımızı birlikte çözmek hem kadınlarımızı mutlu etti, hem de belediyemizi mutlu etti" dedi.

"Büyük bir iyilik ordusuyuz"

İnsanların hayatlarına dokunabilmenin hayali olduğunu söyleyen Sokak Gönüllüsü Merve Orhan," Çalışırken hayalimdi insanların hayatına dokunabilmek. Tuzla Belediyesi'ne başvurduğum zaman çalışıyordum. Bana dediler ki, 'Emekli ol öyle gel'. Emekli oldum ve başvurdum. Çok mutluyum burada. İnsanların hayatına dokunmak ve onlara yardımcı olmak benim için çok önemli. İhtiyaç sahipleri ve kendilerini ifade edemeyen insanlara yardım olmak benim için çok önemli" dedi. Sokak Gönüllüleri olarak büyük bir iyilik ordusu olduklarını belirten Naciye Şahin, "Bizler Tuzla Belediyesi Gönül Eller Çarşısı Sokak Gönüllüsü olarak büyük bir iyilik ordusuyuz. Bizler sokakları karış karış gezerek gönüllü anlamda çalışmaktayız ve çok mutluyuz. Bu oluşum bir Sosyal Sorumluluk oluşumudur. Bizler sorumluluğumuzun bilincinde olarak çalışmaktayız. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve bu sorumluluğun mimarı olan eşi Dr. Fatma Yazıcı'ya çok teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu.

Tuzla'da 4 bin 300 gönüllü kadın sokak sokak gezerek sorunlara çözüm üretiyor
Tuzla'da 4 bin 300 gönüllü kadın sokak sokak gezerek sorunlara çözüm üretiyor
Tuzla'da 4 bin 300 gönüllü kadın sokak sokak gezerek sorunlara çözüm üretiyor
Tuzla'da 4 bin 300 gönüllü kadın sokak sokak gezerek sorunlara çözüm üretiyor

Tuzla Belediyesi, Fatma Yazıcı, Emekli, Tuzla, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Tuzla'da 4 bin 300 gönüllü kadın sokak sokak gezerek sorunlara çözüm üretiyor - Son Dakika


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