Son Dakika Haberleri: Tuzla'da 4 katlı binanın alev alev yandığı anlar kamerada
Son Dakika 3. Sayfa Tuzla'da 4 katlı binanın alev alev yandığı anlar kamerada

Tuzla'da 4 katlı binanın alev alev yandığı anlar kamerada

1 saat önce

Tuzla'da 4 katlı binanın alev alev yandığı anlar kameradaİSTANBUL - Tuzla'da 4 katli bir binanın en üst katında bulunan dairede yangın çıktı.

Tuzla'da 4 katlı binanın alev alev yandığı anlar kamerada

İSTANBUL - Tuzla'da 4 katli bir binanın en üst katında bulunan dairede yangın çıktı. Çıkış sebebi henüz bilinmeyen yağın itfaiye tarafından söndürüldü. Binanın alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tuzla'da saat 14.30 sıralarında, 4 katlı bir binanın en üst katında bulunan dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle panik yaşayan vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Dairede oturanların ise o sırada evde olmadıkları öğrenildi. İtfaiye yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Olayda can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Öte yandan binanın alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Tuzla'da 4 katlı binanın alev alev yandığı anlar kamerada

İtfaiye, Tuzla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 05:08 Kaynak: İHA
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