Tuzla'da 4 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu - Son Dakika
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Tuzla'da 4 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu

08.03.2022 09:08
Tuzla'da 4 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu

Tuzla'da 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Tuzla'da 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Kısa sürede alevlere teslim olan binanın çatısı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Alevlere teslim olan çatının yanma anı vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Tuzla Aydınlı Mahallesinde dün saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıdan dumanların yükseldiğini fark eden çevredeki esnaf durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine gelen itfaiyeye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Polis ekipleri olumsuzluk olmaması için çevrede güvenlik önlemi aldı. Kimsenin yaralanmadığı yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Binanın çatısında maddi hasar oluşurken, çatının alevlere teslim olduğu anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Tuzla'da 4 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu
Tuzla'da 4 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu
Tuzla'da 4 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu
Tuzla'da 4 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu
Tuzla'da 4 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu

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İtfaiye, Yangın, Polis, Tuzla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tuzla'da 4 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tuzla'da 4 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu - Son Dakika
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