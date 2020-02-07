Tuzla'da 41. Bakım Onarım Merkez Komutanlığında yangın çıktı. - Son Dakika

Tuzla'da 41. Bakım Onarım Merkez Komutanlığında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk edinilen bilgiye göre yangının Bakım Komutanlığında madeni yağlardan çıktığı aktarıldı. - İSTANBUL