Tuzla'da 41. Bakım Onarım Merkez Komutanlığında yangın çıktı. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tuzla'da 41. Bakım Onarım Merkez Komutanlığında yangın çıktı. - Son Dakika

Tuzla'da 41. Bakım Onarım Merkez Komutanlığında yangın çıktı.

6 saat önce

Tuzla'da 41. Bakım Onarım Merkez Komutanlığında yangın çıktı.

Tuzla'da 41. Bakım Onarım Merkez Komutanlığında yangın çıktı., System.String[]

Tuzla'da 41. Bakım Onarım Merkez Komutanlığında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk edinilen bilgiye göre yangının Bakım Komutanlığında madeni yağlardan çıktığı aktarıldı. - İSTANBUL

İtfaiye, Tuzla, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:32 Kaynak: İHA
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