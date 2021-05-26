Tuzla'da 5 ayda 6 bin iş arayan işe yönlendirildi - Son Dakika

Tuzla'da 5 ayda 6 bin iş arayan işe yönlendirildi

26.05.2021 12:37
Tuzla'da 5 ayda 6 bin iş arayan işe yönlendirildi, System.String[]

İş arayan ile işvereni buluşturan Tuzla Belediyesi Kariyer Merkezi (TUZKAM), istihdam desteğini pandemi şartlarında da sürdürüyor.

İş arayan ile işvereni buluşturan Tuzla Belediyesi Kariyer Merkezi (TUZKAM), istihdam desteğini pandemi şartlarında da sürdürüyor. 2021 yılının ilk beş ayında iş arayan yaklaşık 6 bin vatandaş işe yönlendirildi. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla'da İstanbul'un 8 organize sanayisinden 5'ine ev sahipliği yaptığını belirterek, "İlçemizde faaliyet gösteren firmalarımızın talepleri doğrultusunda, iş arayan, bize başvuru yapan vatandaşlarımızı mesleklerine göre tasnif ederek uygun yerlere yönlendirip, daha kolay iş bulmalarına imkan sağlıyoruz." dedi.

Tuzla'da iş arayan ile işvereni buluşturan Tuzla Belediyesi Kariyer Merkezi (TUZKAM), pandemi döneminde de iş arayan vatandaşlara umut olmaya devam ediyor. TUZKAM'a başvuran iş arayan vatandaşların özgeçmişleri, personel arayan firmalara ulaştırılıyor. Ayrıca Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere uyularak toplu iş görüşmesi desteği de sağlanıyor. 2021 yılının ilk beş ayında, sanayi, teknoloji, imalat, gıda, tekstil gibi sektörlerde hizmet veren dünyanın ve Türkiye'nin önde gelen grup şirketleri başta olmak üzere, yüzlerce firma ile yapılan çalışmalar kapsamında 6 bine yakın vatandaş, işe yönlendirildi. Ayrıca Tuzla Belediyesi ile Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi iş birliği ile yüzlerce farklı branşta mesleki yeterlilik eğitimleri de veriliyor.

"Toplu iş görüşmeleri tam kapanma sonrasında hızlandı"

TUZKAM, sanayi, teknoloji, imalat, gıda, tekstil gibi sektörlerde hizmet veren dünyanın ve Türkiye'nin önde gelen önde gelen grup şirketleri başta olmak üzere, yüzlerce firma ile yapılan çalışmalar kapsamında yapılan toplu iş görüşmelerine tam kapanma sonrasında da devam ediyor. Bir mobilya firmasının işe alacağı personel için yapılan toplu iş görüşmesinde 25 kişi daha işe yönlendirildi.

"İş arayan tüm vatandaşlarımıza umut olmak istiyoruz"

İstanbul'un 8 organize sanayisinden 5'ine ev sahipliği yaptığını belirten Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "İlçemizde faaliyet gösteren firmalarımızın talepleri doğrultusunda, iş arayan, bize başvuru yapan vatandaşlarımızı mesleklerine göre tasnif ederek uygun yerlere yönlendirip, daha kolay iş bulmalarına imkan sağlıyoruz. Pandemi döneminde de birçok alanda verdiğimiz desteklerin yanı sıra, istihdam noktasında da çok ciddi çalışmalar gerçekleştirdik. İstihdama destek konusunda hayata geçirdiğimiz Tuzla Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezi, bölgemizin en önemli merkezlerinden birisi haline gelmiştir. Tuzla ilçesi İstanbul'un 8 organize sanayi bölgesinden 5'ine ev sahipliği yapıyor. Ayrıca sektörlerinin öncü markalarının üretim tesislerine de ev sahipliği yapıyor. Bu durum bizim istihdam konusunda elimizi güçlendirirken binlerce vatandaşımıza da umut olma fırsatı sağlıyor. Buradan vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Pandemi dönemi sizi umutsuzluğa sürüklemesin. Gelin size uygun işi birlikte bulalım" dedi. - İSTANBUL

Tuzla'da 5 ayda 6 bin iş arayan işe yönlendirildi
Tuzla'da 5 ayda 6 bin iş arayan işe yönlendirildi
Tuzla'da 5 ayda 6 bin iş arayan işe yönlendirildi
Tuzla'da 5 ayda 6 bin iş arayan işe yönlendirildi
Tuzla'da 5 ayda 6 bin iş arayan işe yönlendirildi

Tuzla Belediyesi, Türkiye, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tuzla'da 5 ayda 6 bin iş arayan işe yönlendirildi - Son Dakika


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