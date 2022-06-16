Tuzla'da 5'inci Kariyer ve İstihdam Fuarı başladı - Son Dakika
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Tuzla'da 5'inci Kariyer ve İstihdam Fuarı başladı

16.06.2022 13:36
Tuzla'da 5'inci Kariyer ve İstihdam Fuarı başladı

TUZLA Belediyesi ve İŞKUR iş birliğiyle yapılan 5. Kariyer ve İstihdam Fuarı Tuzla'da başladı.

TUZLA Belediyesi ve İŞKUR iş birliğiyle yapılan 5. Kariyer ve İstihdam Fuarı Tuzla'da başladı. 16-17-18 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek fuara 250 firma katıldı.

Tuzla Belediyesi ve İŞKUR işbirliğiyle bu yıl 5'incisi düzenlenen Kariyer ve İstihdam Fuarı Tuzla Marina'da başladı. 16-17-18 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek fuarın açılışına Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla İŞKUR Şube Müdürü Türkan Polat, siyasi parti temsilcileri ve firma yetkilileri katıldı. 09: 00 ile 18: 00 saatleri arasında ziyaretçileri kabul edecek fuara, Tuzla'da bulunan organize sanayi bölgelerinin temsilcileri başta olmak üzere yaklaşık 250 firmadan oluşan işveren temsilcileri bir araya geldi. Firma stantlarını gezip firmalardan bilgi alan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, mesleki eğitimi gören öğrencilere diploma ve iş sözleşmelerini taktim etti.

"HEDEFİMİZ 20 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAMAK"

Açılışta konuşan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Gelenekselleşmiş olan istihdam fuarını bugün yeniden yapıyoruz. 15 bin kişi geçen yıl yerleştirdik. Bu yılki hedefimiz 250 firmayla 20 bin kişiye istihdam sağlamak. Tuzla'da iş sahibi olmak isteyenlerle beraber bu fuarı oluşturuyoruz. İstanbul'da en büyük istihdam fuarını yapmaktan da gururluyuz. Bugün İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'müz bir yıl boyunca özellikle mesleki kurslarımız birleştiğinde 19 mesleki eğitim merkezimizde eğitim gören 1200 öğrencimiz iş sahibi olacak. Bu öğrencilerimizin ilk diploma ve sözleşmelerini de yapmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.


Tuzla'da 5'inci Kariyer ve İstihdam Fuarı başladı
Tuzla'da 5'inci Kariyer ve İstihdam Fuarı başladı
Tuzla'da 5'inci Kariyer ve İstihdam Fuarı başladı
Tuzla'da 5'inci Kariyer ve İstihdam Fuarı başladı
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Kaynak: DHA

Tuzla Belediyesi, İŞKUR, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tuzla'da 5'inci Kariyer ve İstihdam Fuarı başladı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Tuzla'da 5'inci Kariyer ve İstihdam Fuarı başladı - Son Dakika
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