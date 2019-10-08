Son Dakika Haberleri: Tuzla'da 5 katlı binada yangın (1)
Son Dakika Güncel Tuzla'da 5 katlı binada yangın (1)

Tuzla'da 5 katlı binada yangın (1)

1 saat önce

Tuzla Mescit Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binada yangın çıktı.

Tuzla'da 5 katlı binada yangın (1), System.String[]

Tuzla Mescit Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binada yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çatıda çıkan yangın alt kata sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Görüntü dökümü:
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-Alev alev yanan bina
- İtfaiye ekipleri


- İstanbul
İtfaiye, Tuzla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 03:40 Kaynak: DHA
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