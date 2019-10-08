Tuzla'da 5 katlı binada yangın (1)
1 saat önce
Tuzla Mescit Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binada yangın çıktı.
Tuzla Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 03:40 Kaynak: DHA
Mescit Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binada yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çatıda çıkan yangın alt kata sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Görüntü dökümü:
----------------
-Alev alev yanan bina
- İtfaiye ekipleri
- İstanbul
Sınıra sevk edilen Mehmetçiğe coşkulu karşılama Davutoğlu ile görüşen Ufuk Uras partisinden istifa etti Yıldız Tilbe, Amerika'ya tepki gösterdi: Allah belanızı versin Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Gülseren Topuz'un oğlu silahla kendini yaraladı