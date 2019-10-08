Tuzla'da 5 katlı binada yangın (2) (aktüel görüntüler)
1 saat önce
TUZLA Mescit Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binada yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 04:01 Kaynak: DHA
TUZLA Mescit Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binada yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çatıda çıkan yangın alt kata sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
- İstanbul
Sınıra sevk edilen Mehmetçiğe coşkulu karşılama Davutoğlu ile görüşen Ufuk Uras partisinden istifa etti Yıldız Tilbe, Amerika'ya tepki gösterdi: Allah belanızı versin Trump'ın olumlu açıklamalarıyla doların ateşi söndü! Kur 5,80'in altını gördü