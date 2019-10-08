Son Dakika Haberleri: Tuzla'da 5 katlı binada yangın paniği
Son Dakika Güncel Tuzla'da 5 katlı binada yangın paniği

Tuzla'da 5 katlı binada yangın paniği

1 saat önce

Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL DHA TUZLA'da 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı.

Tuzla'da 5 katlı binada yangın paniği, System.String[]
Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL DHA TUZLA'da 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı.  Alt katlara da sıçrayan alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Tuzla Mescit Mahallesi Vatanperver Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın çatısında saat 14.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıda başlayan yangın kısa sürede alt kata sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Apartman sakinleri kendi imkanlarıyla binadan çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan çatı ve daireye müdahale etti. Yangın ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangında yaralı ve can kaybı bulunmazken binada hasar oluştu. Polis, çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı. Apartman sakini Nazmiye Bayat, "Çok eşya vardı evde. Onlar iniyor, ben inemiyordum. Merdivenden oturduğum yerden inebiliyorum" dedi. Yangını gören mahalle sakini Mehmet Taşdelen ise "Ben aşağıda oturuyorum, tam yangın başladığı sırada yoldan geliyordum. Yangın ilk başta içeriden başladı, çatıya doğru sıçradı. İtfaiye geldi, onlar müdahale edene kadar biraz daha yayıldı. Ön taraftaki oda yandı ama sanırım arkadaki iki odada pek bir şey yok" dedi. Alev alev yanan çatı ve daire vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.



İtfaiye, Tuzla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 04:12 Kaynak: DHA
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