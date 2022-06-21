Yangın, saat 20.30 sıralarında Postane Mahallesi Hacılar Sokak'ta 5 katlı binanın 3'üncü katında çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek binanın dış cephesine de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangına müdahale etmeye başladı. Yangın sırasında evde bulunan Mert Keleş hafif şekilde yaralandı. Keleş, kendi imkanlarıyla hastaneye giderken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Alevlerin yükseldiği ve binanın dış cephesine sıçradığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangın ekiplerin çalışması sonucu söndürülürken binada hasar meydana geldi.

Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › TUZLA'DA 5 KATLI BİNANIN 3'ÜNCÜ KATINDA YANGIN - Son Dakika

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