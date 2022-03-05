TUZLA'DA 59 BİN 600 ÖĞRENCİNİN KATILIMIYLA DEPREM TATBİKATI YAPILDI - Son Dakika
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TUZLA'DA 59 BİN 600 ÖĞRENCİNİN KATILIMIYLA DEPREM TATBİKATI YAPILDI

05.03.2022 14:32

Deprem Haftası münasebetiyle, olası bir depreme karşı hazırlıklı olmak amacıyla Tuzla'daki tüm okullarda deprem tatbikat düzenlendi.

Deprem Haftası münasebetiyle, olası bir depreme karşı hazırlıklı olmak amacıyla Tuzla'daki tüm okullarda deprem tatbikat düzenlendi. Tuzla Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi'nde de gerçeği aratmayan tatbikata katılan Tuzla Kaymakamı Ali Akça, 'Tuzla'da bugün 77 resmi, 89 özel okulumuzda 59 bin 600 öğrencimiz, 4 bine yakın öğretmenimiz ve idarecimiz ile bu tatbikatı gerçekleştirdik' dedi.

1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında Türkiye genelinde okullarda eş zamanlı deprem tatbikatı düzenlendi. Bu kapsamda Tuzla'da bulunan 77 resmi, 89 özel okulda 59 bin 600 öğrencinin katılımıyla deprem tatbikatı yapıldı. Deprem tatbikatı yapılan okullardan Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi'nde de gerçeği aratmayan tatbikat yapıldı.

Düzenlenen tatbikata, Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Belediye Başkan Yardımcısı Murat Kant, Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Aliresioğlu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileriyle birlikte öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Tatbikat kapsamında öğrenciler siren sesi ile birlikte sınıflarda çök-kapan-tutun pozisyonunda beklediler. Siren sesinin kesilmesinin ardından öğrenciler okul bahçesindeki toplanma alanına ulaştılar. Tatbikatın ardından Tuzla'da görev yapan itfaiyeciler yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikatta Tuzla Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri, Tuzla Belediyesi Kent Konseyi Arama Kurtarma Ekipleri de hazır bulundu.

'77 RESMİ, 89 ÖZEL OKULUMUZDA 59 BİN 600 ÖĞRENCİMİZ İLE BU TATBİKATI GERÇEKLEŞTİRDİK'

Tuzla genelinde gerçekleştirilen tatbikat hakkında bilgi veren Tuzla Kaymakamı Ali Akça,? Tuzla'da bugün 77 resmi, 89 özel okulumuzda 59 bin 600 öğrencimiz ile yine 4 bine yakın öğretmenimiz ve idarecimiz ile bu tatbikatı gerçekleştirdik. Bu tatbikat sadece Tuzla'da yapılmıyor. İstanbul dahil 81 ilde saat 11.30 itibariyle bu tatbikat gerçekleştirildi? dedi.

'AİLE AFET MÜDAHALE PLANI'NA SAHİP OLMAMIZ GEREKİYOR'

Tuzla Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri Sorumlusu İbrahim Erten,? Tuzla Belediyesi'nin Arama Kurtarma Ekibi 35 kişiden oluşuyor. Tuzla Belediyesi Kent Konseyi Arama Kurtarma Ekipleri 30 kişi ve AFAD gönüllülerini de biz organize ediyoruz. Tamamı ile birlikte 100'e yakın arama kurtarma personelimiz var. Deprem anından önce deprem öncesi hazırlıklar yapmamız gerekiyor. Deprem öncesi hazırlıklarımızın başında Aile Afet Müdahale Planı'na sahip olmamız gerekiyor. Biz aile olarak kendimizi afete hazırlamamız gerekiyor. Deprem esnasında neler yapmamız gerekiyor. Toplanma alanlarımız nerelerdir bakmamız gerekiyor. Afet çantamızı hazırlamamız gerekiyor. Nerede buluşmamız gerektiğini konuşmamız gerekiyor. Toplanma alanına gittiğimiz zaman neler yapmamız gerekiyor. Bunların üzerine çalışmalar yapmamız gerekiyor? diye konuştu.

TUZLA'DA 59 BİN 600 ÖĞRENCİNİN KATILIMIYLA DEPREM TATBİKATI YAPILDI
TUZLA'DA 59 BİN 600 ÖĞRENCİNİN KATILIMIYLA DEPREM TATBİKATI YAPILDI
TUZLA'DA 59 BİN 600 ÖĞRENCİNİN KATILIMIYLA DEPREM TATBİKATI YAPILDI
TUZLA'DA 59 BİN 600 ÖĞRENCİNİN KATILIMIYLA DEPREM TATBİKATI YAPILDI

YORUMLAR
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Tuzla'da 59 bin 600 öğrencinin katılımıyla deprem tatbikatı yapıldı Tuzla'da 59 bin 600 öğrencinin katılımıyla deprem tatbikatı yapıldı Vali ve Büyükşehir Belediye başkanı öğrencilerle birlikte deprem tatbikatına katıldı Vali ve Büyükşehir Belediye başkanı öğrencilerle birlikte deprem tatbikatına katıldı

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TUZLA'DA 59 BİN 600 ÖĞRENCİNİN KATILIMIYLA DEPREM TATBİKATI YAPILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: TUZLA'DA 59 BİN 600 ÖĞRENCİNİN KATILIMIYLA DEPREM TATBİKATI YAPILDI - Son Dakika
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