Tuzla'da 6 bin kitaplık yeni bir kütüphane daha hizmete açıldı

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Tuzla Belediyesi işbirliğinde Tuzla'ya yeni bir kütüphane daha kazandırıldı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından geçtiğimiz yıl 'Her eve bir kütüphane' sloganıyla başlatılan ve Tuzla'da yaşayan 82 bin aile için tanımlanan e-kütüphane hizmetinin yanı sıra ilçeye yeni kütüphaneler kazandırılmaya devam ediliyor. Bu kapsamda 2014 yılında hizmete açılan Rumeli Kültür Merkezi'nin içerisine 6 bin kitaplık yeni bir kütüphane açıldı. Ayrıca açılışa özel, Şuşa-Türk Dünyası Kültür Başkenti Fotoğraf Sergisi de sanatseverler için gösterime açıldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlhan Aliyev tarafından 2022 yılının Şuşa Yılı ilan edilmesi üzerine Tuzla Belediyesi, Azerbaycanlı Öğrenci ve Mezunlar Platformu ve İslahatlı Gençler Birliği işbirliğinde Şuşa-Türk Dünyasının Kültür Başkenti konulu fotoğraf sergisi törenle açıldı. 2 program için düzenlenen açılış törenine Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaş, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz,Azerbaycan İstanbul Konsolosu Zaur Allahverdizade, Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Azerbaycan Gençler Vakfı Başkan Yardımcısı Gadir Halilov, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile birlikte vatandaşlar katıldı. Protokol üyeleri kütüphane ve sergi için kurdele kestiler. Azerbaycan Gençler Vakfı Başkan Yardımcısı Gadir Halilov program sonunda Başkan Yazıcı'ya desteklerinden ötürü plaket hediye verdi.

BAŞKAN YAZICI: KAFETERYA VE BAHÇESİ İLE CIVIL CIVIL

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaş, "Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü olarak halk kütüphanelerimizi, masa, raf denkleminden çıkartıp daha yaşayan ve üçüncü mekanlar olarak kullanılması konusunda çalışmalar yürütüyoruz. İçerisinde bulunduğumuz Tuzla İlçe Halk Kütüphanesi yine sergi salonu, kafeterya ve bahçesi ile cıvıl cıvıl, çocuklarımızın, gençlerimizin insanlarımızın, çok rahat ders çalışabilecekleri, kitap okuyabilecekleri canlı bir mekan" ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN MİLLET KÜTÜPHANELERİ SEFERBERLİĞİ İLE DÖNÜŞÜM ZİRVEYE ULAŞTI"

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, "Çok güzel bir faaliyetin içindeyiz. Türkiye'ye, İstanbul'a ve Tuzla'ya hayırlı olmasını diliyorum. Bu kütüphanenin dizaynına, iç eserlerine baktığımız zaman çok güzel bir tablo ile karşı karşıyayım. Türkiye'de son yıllarda kitap ve kütüphane konusunda çok büyük bir değişim yaşanıyor. Cumhurbaşkanımızın millet kütüphaneleri seferberliği ile bu dönüşüm zirveye doğru ulaşmış durumda" şeklinde konuştu.

"4-4'LÜK BİR KARDEŞLİĞİ VE 44 GÜN SONRA KAZANILAN BİR SAVAŞ VE ZAFERİ BİRLİKTE YAŞADIK"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Bugün iki güzelliği bir arada yaşadık. Tuzlamıza kazandırdığımız bir halk kütüphanesi ve Azerbaycan İstanbul Başkonsolosumuz ve Azerbaycan Gençlik Vakfı'nın başkanları ve tüm yetkililerinin katılmış olduğu, Şuşa-Türk Dünyası Başkenti fotoğraf sergisini birlikte açtık. Kitabı mekanıyla buluşturmak gibi bir güzelliği yaşadık. Bu iki güzellikten diğeri ise bizim için çok kıymetli olan, iki devlet tek millet düşüncesi ile son zamanlarda yaşanan ve 4-4'lük bir kardeşliği ve 44 gün sonra kazanılan bir savaş ve zaferi birlikte yaşadık. Biz aslında burada bu kardeşliği yansıtan Şuşa'dan gelen resimler ile beraber yaşamış olduğumuz bu manevi iklim ile beraber daha çok okuyan bir neslin olması, daha çok okumayı arzulayan bir neslin olmasını kütüphanelerin sayısının artması ile görüyoruz.Gençler okumak istiyorlar. Gençler daha çok kitaba erişim sağlayan mekanlarda olmak istiyorlar. Gençler aslında daha entelektüel mekanlarda vakit geçirmek istiyorlar. Biz de bu mekanı bu istek doğrultusunda ortaya koyduk. Gençlerimize hayırlı olsun diyorum. Emeği geçen başta Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy olmak üzere Genel Müdürümüz Ali Bey'e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kütüphanemiz ve sergimiz hayırlı olsun. Yaşasın kitap, yasasın bilgi, yaşasın Azerbaycan, yaşasın Türkiye ve yaşasın kardeşlik" sözlerine yer verdi.

"ŞANLI AZERBAYCAN VE ŞANLI TÜRKİYE BAYRAĞI YAN YANA DALGALANIYOR"

Azerbaycan İstanbul Konsolosu Zaur Allahverdizade, "Bilginiz üzerine 27 Eylül 2020 tarihinde başlamış ve 44 gün devam etmiş vatan savaşında Başkomutanımız ve Cumhurbaşkanımız İlhan Aliyev'in liderliğindeki Azerbaycan ordusu, Türkiye'nin destekleri ile şanlı zafere imza atmıştır. Bu zafer sonucunda 30 yıldır işgal altında bulunan topraklar işgalden kurtarılmış, kendi sahiplerine kavuşmuştur. Bugün işgalden kurtarılmış topraklarda imar çalışmaları, Türkiye şirketlerinin yakından iştirakleri ile hızla devam ediyor. Bugün işgalden kurtarılmış topraklarımızda hem şanlı Azerbaycan bayrağı hem de şanlı Türkiye bayrağı hep yan yana dalgalanıyor. Bu hepimiz için gurur verici bir andır. Bu serginin düzenlenmesinde emeği geçen başta Tuzla Belediye Başkanımız olmak üzere herkese teşekkürlerimizi sunarız" dedi.

Azerbaycan Gençler Vakfı Başkan Yardımcısı Gadir Halilov ise, "Çok mutlu olduk. Tuzla Belediyesi ile birlikte olmak çok güzel oldu. Tuzla Belediyesi ile ilgili çok güzel hatıralarımız var" ifadelerine yer verdi.