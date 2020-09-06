Tuzla'da 710 öğrenci hayallerine kavuştu - Son Dakika

Tuzla'da 710 öğrenci hayallerine kavuştu

Gençleri modern ve kaliteli bir eğitimle geleceğe hazırladığına dikkat çeken Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi (TUZGEM), her yıl olduğu gibi bu yıl da Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ciddi bir başarı elde ettiğini duyurdu.

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Gençleri modern ve kaliteli bir eğitimle geleceğe hazırladığına dikkat çeken Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi (TUZGEM), her yıl olduğu gibi bu yıl da Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ciddi bir başarı elde ettiğini duyurdu. TUZGEM'de, YKS'ye hazırlanan 1000 öğrenciden 710'u, hedefledikleri üniversiteye yerleşmenin mutluluğunu yaşadı. TUZGEM öğrencileri, tıp, hukuk, diş hekimliği, eczacılık, mühendislik, mimarlık, eğitim fakülteleri gibi bölümlere yerleşti.

Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi (TUZGEM) öğrencileri Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) her yıl olduğu gibi bu yıl da önemli başarı elde ettiğini duyurdu.Tuzla Belediyesi tarafından 2014 yılında açılan tam teşekküllü ve modern imkanlarla donatılmış eğitim merkezi TUZGEM'de eğitim alan 1100 öğrenciden 710'u Ankara, İstanbul, İzmir gibi şehirlerde bulunan üniversitelerin önemli fakültelerine yerleşti. Başarı oranının yüzde 70 olduğu belirtilen TUZGEM öğrencileri, tıp, hukuk, diş hekimliği, eczacılık, mühendislik, mimarlık, eğitim fakülteleri gibi bölümlere yerleşti. Öğrencilerin başarısına Gençlik Merkezi'nde verilen hazırlık derslerinin yanı sıra psikolojik destek ve tercih rehberliğinin de etkili olduğuna dikkat çekildi.

ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN GENÇLER SEVİNÇLERİNİ BAŞKAN DR. ŞADİ YAZICI İLE PAYLAŞTI

3 bin metrekare alanda kurulu olan TUZGEM'de verilen YKS eğitimleri yanında Türkiye'de ilk ve tek olduğu ifade edilen Mehmet Akif Ersoy Gençlik Gemisi'nde tiyatro, fotoğrafçılık, sinema ve medya, resim, halk oyunları, diksiyon, münazara, şiir edebiyat, işaret dili, sosyal sorumluluk, ekoloji ve coğrafya, ilim ve medeniyet, rehberlik, tarih, İngilizce, Almanca, fitness, yüzme, dalgıçlık, kano kürek, koro, şan, bateri, keman, piyano, bağlama, gitar, elektro gitar, çello, yan flüt gibi kulüp faaliyetleri de yer alıyor.

Özel okulları aratmayan teknik alt yapı imkanlarıyla donatıldığı belirtilen TUZGEM kurslarında başarılı olan Türkiye'nin önemli üniversitelerinde hayalini kurdukları bölümlere yerleşen öğrenciler, sevinçlerini kendilerine bu imkanı sağlayan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ile paylaştı. Tıp, hukuk ve öğretmenlik gibi öne çıkan alanlarda bölümler kazanan öğrenciler, Başkan Yazıcı'ya teşekkür etti.

"EMEKLERİMİZ BOŞA ÇIKMADI"

TUZGEM'in her yıl ciddi başarılara imza attığına dikkat çeken Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Ne bizim ne de kendi emeklerini boşa çıkarmayan gençlerimizle gurur duyuyorum. Her bir gencimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Gerçekten güzel iş çıkardılar. Böyle zor bir dönemde çalışmalarına ara vermeden ister fiziki ister online eğitim olsun her koşulda başarının mümkün olduğunu bize gösterdiler. Pandemi sebebiyle TUZGEM öğrencileri eğitimlerinin önemli bir bölümünü online olarak aldılar. Ancak bu durum öğrencilerimizin başarı oranını hiçbir şekilde düşürmedi. Derslerin yanı sıra öğrencilerimize psikolojik destek de sağladık. Bu da öğrencilerimizin iç motivasyonlarını ciddi oranda artırdı. Güzel bir tabloyla karşı karşıyayız. 700'ün üzerinde öğrencimiz üniversiteli oldu" diye konuştu.

"TUZLA DIŞINDAN DA TUZGEM'E ÇOK BÜYÜK BİR İLGİ VAR"

TUZGEM'in Tuzla ve civar ilçeler için güzel bir kazanım olduğunu da ifade eden Başkan Yazıcı şunları söyledi: "Tuzla Belediyesi olarak Gençlik Merkezimizde ücretsiz hizmet veriyoruz. Ancak tercih sebebimiz tamamıyla sağladığımız modern ve kaliteli eğitimle ilgilidir. Tuzla dışından da TUZGEM'e çok büyük bir ilgi var.  Önümüzdeki eğitim dönemi için kayıtlarımız 15 Eylül'e kadar devam edecek. Şu ana kadar Tuzla başta olmak üzere, Pendik, Kartal, Darıca, Kocaeli, Maltepe, Gebze ve Kadıköy'den 1000 civarı öğrenci TUZGEM'e kayıt oldu. Eğitim seferberliği yaptığımız bu dönemde TUZGEM'i daha da güçlü bir hale getirmek, ülkemize ve ailelerine faydalı gençler yetiştirmek için elimizden geleni yapacağız. Verilen emekleri boşa çıkarmayan gençlerimizin, hayırlı evlatlar olmaları  temennisi ile üniversite hayatlarında başarılar diliyorum."


Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Tuzla Belediyesi, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 13:54 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tuzla'da 710 öğrenci hayallerine kavuştu - Son Dakika

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