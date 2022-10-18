Tuzla'da Açık Veri Portalı vatandaşların hizmetine açıldı - Son Dakika
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Tuzla'da Açık Veri Portalı vatandaşların hizmetine açıldı

18.10.2022 20:11

Tuzla'da Açık Veri Portalı vatandaşların hizmetine açıldı Başkan Şadi Yazıcı: "Bilginin daha farklı hizmetlere dönüşebildiği bir Tuzla hayal ettik" Tuzla Belediyesi tarafından çalışmaları yürütülen ve vatandaşların kullanımına açılacak Açık Veri Portalının tanıtım lansmanı Tuzla...

Tuzla'da Açık Veri Portalı vatandaşların hizmetine açıldı

Başkan Şadi Yazıcı:

"Bilginin daha farklı hizmetlere dönüşebildiği bir Tuzla hayal ettik"

İSTANBUL - Tuzla Belediyesi tarafından çalışmaları yürütülen ve vatandaşların kullanımına açılacak Açık Veri Portalının tanıtım lansmanı Tuzla Belediyesi Teknoloji Merkezi'nde gerçekleştirildi. Lansman sonrası konuşan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, "Bilginin daha farklı hizmetlere dönüşebildiği bir Tuzla hayal ettik" dedi.

Tuzla Belediyesi tarafından Açık Veri ve Teknoloji Derneği işbirliği ile uygulanması planlanan Açık Veri Portalı tanıtım lansmanı, Tuzla Belediyesi Teknoloji Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç katılım sağladı. Hizmete girecek açık veri portalı ile vatandaşlar 65 veri seti üzerinden 10 kategoride istedikleri belgelere ulaşabilecek. Türkiye'deki ilçeler arasında bir ilk olma özelliği taşıyan Açık Veri Portalı tanıtım programı sonrası Başkan Yazıcı, Tuzla Belediyesi Teknoloji Merkezi alanına girerek proje çalışmaları yürüten gençleri ziyaret etti, çalışmalara ilişkin bilgiler aldı.

"Bilginin daha farklı hizmetlere dönüşebildiği bir Tuzla hayal ettik"

Lansman sonrası konuşan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, "Açık veri ile beraber bilgiye dair belediyecilik ortaya koyarken aynı zamanda bu bilgiyi vatandaşıyla kullanan ve vatandaşın katılımını sağladığı gibi yeni aplikasyonlarla daha yaşanabilir hale getirmek için çalışmalar yürüttük. Bilginin paylaşıldığı, paylaşıldıkça daha da değerlendiği ve bilginin daha farklı hizmetlere dönüşebildiği bir Tuzla hayal ettik. Açık veri portalımız Tuzlamıza hayırlı olsun" diye konuştu.

"Tuzla Belediyemiz bir portal ile bu verilerini açmaya başladı"

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, "Türkiye'nin ilk ilçesi olması anlamında çok değerli. Açık veri portalı birçok veri setini vatandaşlarımızın kullanıma açıyor Tuzla Belediyesi. Bu verilerle, inşallah girişimcilerimiz, akademisyenlerimiz, araştırmacılarımız, uygulamalar gerçekleştirecekler ve bu uygulamalarla vatandaşımızın belediye hizmetlerine daha hızlı daha şeffaf ve daha kolay almasını sağlayacaklar. Bu bağlamda veri çok değerli. Şu ana kadar biz bu verileri depoluyorduk ama bugün Tuzla Belediyemiz bir portal ile bu verilerini açmaya başladı" dedi.

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Kaynak: İHA

Tuzla Belediyesi, Türkiye, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tuzla'da Açık Veri Portalı vatandaşların hizmetine açıldı - Son Dakika

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