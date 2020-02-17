Tuzla'da aile dijital dönüşüm başlıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tuzla'da aile dijital dönüşüm başlıyor - Son Dakika

Tuzla'da aile dijital dönüşüm başlıyor

7 saat önce

DIJI AİLE projesi kapsamında Tuzla Belediyesi tarafından sertifika töreni düzenledi.

Tuzla'da aile dijital dönüşüm başlıyor, System.String[]

DIJI AİLE projesi kapsamında Tuzla Belediyesi tarafından sertifika töreni düzenledi. Törende konuşan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, " Türkiye'de dijital dönüşümde Türkiye'de muhteşem işler yapılıyor. Biz de Tuzla'da paydaşlık olmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.


Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi işbirliği ile Tuzla Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında gerçekleştirilen DIJI AİLE projesinin sertifika törenine Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla ilçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ile çok sayıda öğrenci katıldı. Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen DIJI Aile projesi için yapılan törende Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç sertifika töreni öncesi öğrencilere yapay zeka, 5G teknoloji ve dijital dünyaya geçiş ile ilgili sunum yaptı. Sunum sonrası 19 liseden öğrenciye sertifikaları verildi.


Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Özellikle Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile işbirliği yapmaktan onur duyduğumuzu ifade edeyim. Gerçekten Türkiye'de dijital dönüşümde Türkiye'de muhteşem işler yapılıyor. Biz de Tuzla'da paydaşlık olmaktan mutluluk duyuyoruz. Ama ne yaparsak yapalım kullanıcı sayısını artırmadan hiçbir işi yaramadığına düşünüyoruz. Biz de işbirliği ile elimizden geleni yapacağız. Biz de sayın başkanımıza teklifte bulunduk onlar da kabul etti" dedi.


Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ise "Dijital dönüşüm Tuzla'da başlıyor. Sayın belediye başkanımızın çok güzel bir projesi vardı. Diji aile diye. Biz şunun farkına vardı ki öğrencilerimize, gençlerimize dijitalleşmeyi ve dijital dönüşümü anlatabilirsek onlar eve gidip ebeveynlerine daha rahat anlatabilecekler. Bundan dolayı Tuzla Belediyemiz çok güzel bir proje başlattı. Eğitimler verdi. 19 tane lisemizde öğrencilerimizi seçti. Bugün de onlara sertifikalarımızı verdik. Herkes şuanda dijitalleşmenin anlamı, dijitalleşme dönüşümünün bize faydalarını çok rahat anlayabilecek şekilde eğitimlerini aldılar. Biz de burada bugün ufak bir konuşma yaptık hem de hasbihal ettik" şeklinde konuştu.


Tören sonrası öğrencilere sertifikaları verildi. Sertifika töreninin ardından Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ve Tuzla ilçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, öğrencilerle selfie çekildi. - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 02:34 Kaynak: İHA
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