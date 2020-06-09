TUZLA'DA ALACAK VERECEK MESELESİ KANLI BİTTİ. 1 ÖLÜ - Son Dakika

TUZLA'DA ALACAK VERECEK MESELESİ KANLI BİTTİ. 1 ÖLÜ
TUZLA'DA ALACAK VERECEK MESELESİ KANLI BİTTİ.
İSTANBUL- TUZLA'DA ALACAK VERECEK MESELESİ KANLI BİTTİ. 1 ÖLÜ
Tuzla'da bir şirketten alacağı bulunan M.Y. işyerinin bulunduğu iş hanının ikinci katına geldi. Dükkandakilerle M.Y. arasında tartışma çıktı. Kısa süre sonra ise silah sesleri duyuldu. Olay yerine gelenler M.Y.'nin cansız bedeniyle karşılaştılar.
Olay saat 01.00 sıralarında Evliya Çelebi Mahallesi, Genç Osman Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, alacağını istemek için iş merkezinin 2'inci katında bulunan bir işyerine gelen 25 yaşındaki M.Y. ile işyerinde bulunanlar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından kısa süre sonra ise silah sesleri duyuldu. Olay yerine gelenler, 25 yaşındaki M.Y.'nin cansız bedeni ile karşılaştı.
OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede yoğun güvenlik önlemi alınırken, Olay yeri inceleme ekipleri işyerinde delil incelemesi yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis M.Y.'yi öldüren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
CENAZESİ OTOPSİ YAPILMAK ÜZERE ADLİ TIPA GÖTÜRÜLDÜ
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından M.Y.'nin cansız bedeni, otopsi yapılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 06:20 Kaynak: DHA
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