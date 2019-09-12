Tuzla'da amonyak gazı zehirlenmesi

Tuzla'daki bir fabrikada amonyak gazı sızıntısından etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Tepeören Eski Ankara Asfaltı'ndaki bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle amonyak gazı sızıntısı oldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler önlem alırken, gazdan etkilenen 3 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin andından hastaneye kaldırıldı.