Son Dakika Haberleri: Tuzla'da amonyak gazı zehirlenmesi
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Tuzla'da amonyak gazı zehirlenmesi

1 saat önce

Tuzla'daki bir fabrikada amonyak gazı sızıntısından etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Tuzla'da amonyak gazı zehirlenmesi, System.String[]

Tuzla'daki bir fabrikada amonyak gazı sızıntısından etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Tepeören Eski Ankara Asfaltı'ndaki bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle amonyak gazı sızıntısı oldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler önlem alırken, gazdan etkilenen 3 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin andından hastaneye kaldırıldı.

Ankara, Tuzla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 03:32 Kaynak: AA
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