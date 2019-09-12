Tuzla'da amonyak gazı zehirlenmesi
1 saat önce
Tuzla'daki bir fabrikada amonyak gazı sızıntısından etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 03:32 Kaynak: AA
Tuzla'daki bir fabrikada amonyak gazı sızıntısından etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Tepeören Eski Ankara Asfaltı'ndaki bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle amonyak gazı sızıntısı oldu.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler önlem alırken, gazdan etkilenen 3 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin andından hastaneye kaldırıldı.
Van'da üretilen basınçlı doğal gaz tüpü için Almanya, Çin ve İran sıraya girdi İhraç kararı sonrası harekete geçen Ahmet Davutoğlu Cuma günü ekibiyle açıklama yapacak Şule Çet'in cep telefonu, şifresi çözülemediği için incelenemedi Saniye saniye kameralara yansıdı! İşçi, onlarca şeftali kasasının altında kaldı