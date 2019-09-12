Son Dakika Haberleri: Tuzla'da amonyak gazı zehirlenmesi
Son Dakika Güncel Haber

Tuzla'da amonyak gazı zehirlenmesi

1 saat önce

Tuzla'daki bir fabrikada amonyak gazı sızıntısından etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Tuzla'da amonyak gazı zehirlenmesi, System.String[]

Tuzla'daki bir fabrikada amonyak gazı sızıntısından etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Tepeören Eski Ankara Asfaltı'ndaki bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle amonyak gazı sızıntısı oldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler önlem alırken, gazdan etkilenen 3 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Valilikten açıklama

Olayla ilgili İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Tuzla'da bugün öğle saatlerinde bir fabrikada gaz kaçağı olayının yaşandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Olayın ihbar edilmesinin ardından itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine intikal etmiş, gaz kaçağı kontrol altına alınmıştır.

Fabrikanın teknik servis bölümünde yaşanan gaz kaçağı dolayısıyla 3 çalışan hafif bir şekilde etkilenmiş, 112 acil ekiplerinin müdahalesinin ardından işçiler Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınmıştır.

Fabrikada gaz kaçağı ortadan kaldırılmış olup, devam eden herhangi bir olumsuzluk yoktur."

Tuzla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 04:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Van'da üretilen basınçlı doğal gaz tüpü için Almanya, Çin ve İran sıraya girdi
Dışişleri Bakanlığı'nda 24 büyükelçinin ataması yapıldı Savcılık, Osman Öcalan'ın TRT Kurdi'ye çıkartılmasıyla ilgili kararını verdi: Haber verme özgürlüğü kapsamında Saniye saniye kameralara yansıdı! İşçi, onlarca şeftali kasasının altında kaldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 17:26:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tuzla'da amonyak gazı zehirlenmesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]