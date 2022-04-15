TUZLA'DA 'ARA TATİL ÇOCUK ŞENLİĞİ' DÜZENLENDİ - Son Dakika
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TUZLA'DA 'ARA TATİL ÇOCUK ŞENLİĞİ' DÜZENLENDİ

15.04.2022 16:26

Tuzla Belediyesi, ara tatil dönemine giren öğrencileri unutmayarak 'Ara Tatil Çocuk Şenliği' düzenledi.

Tuzla Belediyesi, ara tatil dönemine giren öğrencileri unutmayarak 'Ara Tatil Çocuk Şenliği' düzenledi.

Milyonlarca öğrenci, 11-15 Nisan tarihlerinde ikinci dönem ara tatiline girdi. Öğrenciler, birinci dönem ara tatillerini, 15-19 Kasım'da, yarıyıl tatilini ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlamıştı.

SAHNE GÖSTERİLERİ YAPILDI

Tuzla Belediyesi de birinci dönem ara tatil ve yarıyıl tatilinde olduğu gibi ikinci dönem ara tatilini de öğrenciler için unutulmaz kıldı. Tuzla Belediyesi, Şifa Kültür Merkezi, Orhanlı Kültür Merkezi ve Tuzla Sahil Sahnesi'nde 'Ara Tatil Çocuk Şenliği' düzenledi. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın öğrencilere hediyesi olarak düzenlenen şenlikte, kukla gösteriler, illüzyon gösterileri, jonglör ve tahta bacak gösterileri ve sahne gösterileri ile unutulmaz bir hafta yaşandı.

TUZLA'DA 'ARA TATİL ÇOCUK ŞENLİĞİ' DÜZENLENDİ
TUZLA'DA 'ARA TATİL ÇOCUK ŞENLİĞİ' DÜZENLENDİ
TUZLA'DA 'ARA TATİL ÇOCUK ŞENLİĞİ' DÜZENLENDİ

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Tuzla Belediyesi, Ara tatil, Çocuk, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: TUZLA'DA 'ARA TATİL ÇOCUK ŞENLİĞİ' DÜZENLENDİ - Son Dakika
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