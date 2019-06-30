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Tuzla'da arazide terkedilen tekneler alev alev yandı

1 saat önce

Tuzla'da arazide terkedilen tekneler alev alev yandı Yanan 3 tekne itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüİSTANBUL - Tuzla'da boş araziye terkedilen tekneler alev alev yandı.

Tuzla'da arazide terkedilen tekneler alev alev yandı
Yanan 3 tekne itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü
İSTANBUL - Tuzla'da boş araziye terkedilen tekneler alev alev yandı. Arazide bulunan ve sokakta kalan çocuklar tarafından yakıldığı iddia edilen teknelerdeki yangın itfaiye tarafından söndürüldü.
Orta Mahallesi 30 Ağustos Caddesi üzerinde bulunan boş bir arazideki terkedilen teknelerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Arazideki 3 tekne alev alev yandı. Yangına Orhanlı itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederken, olay yerinde bulunan vatandaşlar, yangının sokakta kalan ve tekneleri mesken tutan çocuklar tarafından çıkarıldığını iddia etti. Yangının ardından tekneler küle dönerken, vatandaşlar yetkilileri uyararak, boş arazideki teknelerin kaldırılmasını istedi.
Tuzla'da arazide terkedilen tekneler alev alev yandı
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 03:42 Kaynak: İHA
İtfaiye, Tuzla, 3. Sayfa
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