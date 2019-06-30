Tuzla'da araziye terk edilen tekneler alev alev yandı. İtfaiyenin söndürme çalışmaları devam ediyor.
1 saat önce
Tuzla'da araziye terk edilen tekneler alev alev yandı.
Tuzla
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 02:18 Kaynak: İHA
'da araziye terk edilen tekneler alev alev yandı. İtfaiyenin söndürme çalışmaları devam ediyor.
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