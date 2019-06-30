Son Dakika Haberleri: Tuzla'da araziye terk edilen tekneler alev alev yandı. İtfaiyenin söndürme çalışmaları devam ediyor.
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Tuzla'da araziye terk edilen tekneler alev alev yandı. İtfaiyenin söndürme çalışmaları devam ediyor.

1 saat önce

Tuzla'da araziye terk edilen tekneler alev alev yandı.

Tuzla'da araziye terk edilen tekneler alev alev yandı. İtfaiyenin söndürme çalışmaları devam ediyor.
Tuzla'da araziye terk edilen tekneler alev alev yandı. İtfaiyenin söndürme çalışmaları devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 02:18 Kaynak: İHA
Tuzla, 3. Sayfa
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