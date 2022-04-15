Tuzla'da arızalanan dönen salıncakta iki kişi hafif yaralandı - Son Dakika
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Tuzla'da arızalanan dönen salıncakta iki kişi hafif yaralandı

15.04.2022 00:10
Tuzla'da arızalanan dönen salıncakta iki kişi hafif yaralandı

İstanbul Tuzla'da bir eğlence merkezindeki dönen salıncakta yaşanan teknik arıza sonucu iki kişi hafif yaralandı.

İstanbul Tuzla'da bir eğlence merkezindeki dönen salıncakta yaşanan teknik arıza sonucu iki kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, eğlence merkezindeki dönen salıncakta henüz belirlenemeyen nedenle teknik arıza meydana geldi.

Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken görevliler dönen salıncağa giden elektrik akımını kesti.

Salıncakta bulunanlardan iki kişi hafif yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye gönderildi.

Dönen salıncaktaki teknik arıza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

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İstanbul, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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