Tuzla'da askeri alanda korkutan yangın - Son Dakika
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Tuzla'da askeri alanda korkutan yangın

6 saat önce

Tuzla'da 41. Bakım onarım Merkez Komutanlığında henüz bilinmeyen bir sebep madeni yağların olduğu bölgede yangın çıktı.

Tuzla'da askeri alanda korkutan yangın, System.String[]

Tuzla'da 41. Bakım onarım Merkez Komutanlığında henüz bilinmeyen bir sebep madeni yağların olduğu bölgede yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı.


Art arda patlama sesleri duyuldu


Yangın, saat 22.30 sıralarında Tuzla 41. Bakım onarım Merkez Komutanlığında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 41. Bakım onarım Merkez Komutanlığındaki madeni yağların olduğu bölgede henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanların çıktığını gören komutanlıktaki görevliler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve sağlık ekibi edildi. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ederken polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Art arda patlama seslerinin duyulduğu yangını kısa sürede kontrol altına almayı başaran itfaiye ekipleri, soğutma çalışmasının ardından bölgeden ayrıldı.


Yangınla ilgili Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaptı


Tuzla'da konuşlu bulunan 41'inci Bakım Merkezi Komutanlığı'nda çıkan yangınla ilgili gece yarısı açıklama yapan Mili Savunma Bakanlığı, "İstanbul Tuzla'da konuşlu bulunan 41'inci Bakım Merkezi Komutanlığı'na ait bir binada, 07 Ocak 2020 tarihinde saat 22.30 sularında sebebi henüz belli olmayan küçük çaplı bir yangın meydana gelmiştir. İtfaiye ekiplerince derhal müdahale edilen yangın kontrol altına alınmış ve soğutma çalışmalarına başlanmıştır. Bahse konu olayda hayatını kaybeden ve yaralanan personelimiz bulunmamaktadır. Yangının çıktığı binada ve çevresinde yetkililerce gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Olayı incelemek üzere idari tahkikat heyeti görevlendirilmiştir" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL

İtfaiye, Tuzla, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 01:18 Kaynak: İHA
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