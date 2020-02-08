Tuzla'da askeri alanda yangın - Son Dakika
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Tuzla'da askeri alanda yangın

6 saat önce

Tuzla'da 41. Bakım Onarım Merkez Komutanlığında yağların olduğu bölgede yangın çıktı.

Tuzla'da 41. Bakım Onarım Merkez Komutanlığında yağların olduğu bölgede yangın çıktı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, saat 23.30 sıralarında Tuzla 41. Bakım onarım Merkez Komutanlığında madeni yağların olduğu bölgede henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanların çıktığını gören komutanlıktaki görevliler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve sağlık ekibi edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

(Hanifi Bayar/İHA)

Tuzla'da askeri alanda yangın

İtfaiye, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 12:00 Kaynak: İHA
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