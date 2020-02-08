Tuzla'da askeri alanda yangın (3) - Son Dakika
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Tuzla'da askeri alanda yangın (3)

1 saat önce

MSB'DEN AÇIKLAMAMilli Savunma Bakanlığı, İstanbul Tuzla'da askeri alanda meydana gelen yangınla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Tuzla'da askeri alanda yangın (3), System.String[]

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul Tuzla'da askeri alanda meydana gelen yangınla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, İstanbul Tuzla'da konuşlu bulunan 41'inci Bakım Merkezi Komutanlığı'na ait bir binada, saat 22.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle küçük çaplı yangın meydana geldiği belirtildi. Yangnın kısa sürede kontrol altına alındığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İtfaiye ekiplerince derhal müdahale edilen yangın, kontrol altına alınmış ve soğutma çalışmalarına başlanmıştır. Bahse konu olayda hayatını kaybeden ve yaralanan personelimiz bulunmamaktadır. Yangının çıktığı binada ve çevresinde yetkililerce gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Olayı incelemek üzere idari tahkikat heyeti görevlendirilmiştir."

Haber: Caner ÜNVER/ ANKARA,


İstanbul, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 02:27 Kaynak: DHA
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