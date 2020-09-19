Tuzla'da "Askıda Tablet" kampanyası - Son Dakika

Tuzla Belediyesi, ilçede yaşayan öğrencilerin uzaktan eğitime kolay erişebilmeleri için "Askıda Tablet" kampanyası başlattı.

Tuzla Belediyesinin Ayyıldız Sosyal Tesislerinde tanıtılan etkinlikte konuşan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, "Öğrencilerimizin uzaktan eğitimle ihtiyaç olan tablet ihtiyacını karşılamak için kampanya başlattık." dedi.

Yazıcı, "Türkiye genelinde yapılabilecek. Toplanan tablet ve bilgisayarlar, Tuzla'da eğitime devam eden ihtiyaç sahibi öğrencilere belediye ekipleri tarafından ulaştıracak." ifadelerini kullandı.

Yazıcı, kayıt yaptırıp hak kazanan öğrencilere tabletlerini verdi.

Pandemi süreci ile başlayan uzaktan eğitim dönemiyle ortaya çıkan tablet ihtiyacını gidermek için başlatılan kampanya başvuruları www.askidatablet.com adresinden yapılabilecek.