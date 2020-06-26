Tuzla'da atık problemine dikkat çekmek için denizden çuvallarla atık çıkarıldı - Son Dakika

Tuzla'da atık problemine dikkat çekmek için denizden çuvallarla atık çıkarıldı

- Tuzla'da atık problemine dikkat çekmek için denizden çuvallarla atık çıkarıldı Tuzla'da çevre kirliliği ve atık problemine dikkat çekmek için dalgıçlar tarafından denizden çuvallarla atık çıkarıldı.

- Tuzla'da atık problemine dikkat çekmek için denizden çuvallarla atık çıkarıldı

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İSTANBUL - Tuzla'da çevre kirliliği ve atık problemine dikkat çekmek için dalgıçlar tarafından denizden çuvallarla atık çıkarıldı. Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezine bağlı öğrenciler de gönüllü olarak denizin temizlenmesine yardım etti. Denizden çıkarılan pet şişe, maske, eldiven, çakmak, lastik gibi atıklar kıyıda sergilendi.

Tuzla Belediyesi, çevre kirliliği ve atık problemine dikkat çekmek için anlamlı bir etkinlik düzenledi. Tuzla Gençlik Gemisi önünde denize dalan dalgıçlar, denizin dibinden cam şişe, pet şişe, otomobil lastiği, maske, eldiven, çanta, çakmak gibi çeşitli atıklar çıkardı. Dalgıçların çıkardığı atıklar, Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi'nin gönüllü öğrencilerinin yardımıyla kıyıya çıkarıldı. Denizden çıkarılan birbirinden atıklar, farkındalık oluşturmak amacıyla kıyıda sergilendi. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da etkinliğe katıldı.

Deniz ve çevre temizliğinin önemine değinen Başkan Dr. Şadi Yazıcı, "Tabii ki gençlerin bir kulüp olarak bir dalış kulübünün olması ve gençlerin buna önem vermesi bizim için çok kıymetli. Çok övündüğümüz denize kıyı bir ilçede olmamız, denizin hayat vermesi, insan için çok kıymetli olması ve besin zincirine katkısıyla beraber florasının insan hayatından şehir yaşamına önemli katkı sağlayan denizin varlığı ile onun temizlenmesini de dalgıçlık kulübünün, hassasiyetle gençlerin buraya yaklaşması çok önemli bir şey. Çünkü içerisinden çıkan malzemelere baktığımızda her şey çıkıyor. Gerçekten üzücü bir durum her şeyin çıkıyor olması. Denizin gerek üstünde gerekse dibindeki floranın korunması aslında hem karasal flora için hem insan yaşamı için karbondioksit emisyonuna varıncaya kadar ekolojik dengede çok kıymetli. O yüzden denizlerimizi korumalıyız. Gençlerin bu hassasiyetle yaklaşması, gelecek nesillerin bizden daha hassas davranması bize daha geleceğe dair umutla bakmamızı sağlıyor. Kendilerine teşekkür ediyorum, kulüp çalışanlarına emeği geçenlere" dedi.

Etkinlikte dalgıçların denizden çöp çıkarmasına yardım eden gönüllü öğrenci Cemil Şahin, "Yaklaşık 4 yıldır Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezinde öğrenciyim. Bugün temiz çevre temiz Tuzla etkinliğinde denizden çıkan pislikleri toplamak için buradayım. Gönüllü olarak yardım ediyorum. Denizden bir sürü şey çıkıyor. Burada yardım etmekten mutluyum" dedi.

Tuzla Belediyesi, Şadi Yazıcı, Tuzla, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 14:33 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Tuzla'da atık problemine dikkat çekmek için denizden çuvallarla atık çıkarıldı - Son Dakika

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