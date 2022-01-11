Üye Girişi
TUZLA'DA AVUKAT KADINI ÖLDÜREN SALDIRGAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ (2) - Son Dakika

TUZLA'DA AVUKAT KADINI ÖLDÜREN SALDIRGAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ (2)

11.01.2022 17:24
TUZLA'DA AVUKAT KADINI ÖLDÜREN SALDIRGAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ (2)

TUZLA'da avukat Dilara Yıldız'ı tabancayla vurarak öldürdükten sonra yakalanan şüpheli Oktay Dönmez (29) adliyeye sevk edildi.

TUZLA'da avukat Dilara Yıldız'ı tabancayla vurarak öldürdükten sonra yakalanan şüpheli Oktay Dönmez (29) adliyeye sevk edildi. Dilara Yıldız'ın Oktay Dönmez hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

ESKİ UZMAN ÇAVUŞ ÇIKTI

Tuzla Cami Mahallesi'nde meydana gelen olayda Avukat Dilara Yıldız (29), Oktay Dönmez tarafından silahla vurularak öldürüldü

Gözaltına alınan Dönmez, Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Oktay Dönmez'in 2017 yılında 'Uzman Çavuş' olarak göreve başladığı 2021 yılında ise sözleşme yenilemeyerek görevinden ayrıldığı öğrenildi.

CİNAYETLE İLGİLİ YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTICinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada cinayetin üzerindeki sır perdesi kalkarken yeni detaylarda ortaya çıktı. Polisin çalışması sonucu ikilinin Oktay Dönmez'in bir davasına bakacak avukat aradığı sırada Dilara Yıldız'la tanıştığı tespit edildi. İkili arasında kısa sürede duygusal yakınlaşma yaşanırken kısa süre sonra aile arasında nişanlandıkları tespit edildi. Ancak daha sonra Dilara Yıldız ile Oktay Dönmez'in aralanın bozulduğu ve ayrılık kararı aldığı ortaya çıktı.  Dilara Yıldız'ın Oktay Dönmez hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

150 BİN LİRALIK NİŞAN PARASI İÇİN TARTIŞIYORLARMIŞSoruşturma kapsamında nişanın atılmasının hemen ardından Oktay Dönmez'in harcadığı 150 bin lirayı Dilara Yıldız'dan istemeye başladığı ve bu konuda baskı yapmayı sürdürdüğü belirtildi.

ÇILİNGİRLE GENÇ KADININ EVİNE GİRMİŞAvukat Dilara Yıldız'ın yılbaşı tatili için memleketi olan Samsun'a gittiği bu sırada Oktay Dönmez'in bir çilingirle genç kadının evinin kapısına açtırarak içeri girip evde yaşamaya başladığı tespit edildi. 10 gün boyunca evde kalan saldırganın genç kadının eve gelmesi üzerine onu evde tehdit etmeye başladığı belirlendi.

ARKADAŞINA MESAJ ATIP YARDIM İSTEMİŞSoruşturma kapsamında Oktay Dönmez'in kendisine zarar vereceğini düşünen Dilara Yıldız'ın kız arkadaşı E.K.'ya mesaj atarak  "Bana zarar verecek. Silahı var. Biz ciğerciye gidiyoruz. Yardım edin" dediği tespit edildi. Ardından kendimi iyi hissetmiyorum diyerek Oktay Dönmez'i dışarı çıkmaya ikna eden Dilara Yıldız'ın yolda karnının acıktığı söyleyerek her zaman gittikleri ciğerciye gitmelerini sağladığı öğrenildi.

MASADA 4 KİŞİ OTURUYORLARMIŞBurada bir süre oturan ikilinin yanına bir süre sonra mesaj attığı kız arkadaşının eşi Ş.K. ile onun arkadaşları A.G. ve S.G. geldi. Ş.K. yan masada otururken A.G. ve S.G. ikilinin oturduğu masaya oturdu. Gelen kişilerin Oktay Dönmez'i bir zarar vermemesi için ikna etmeye çalıştıkları sırada kapıda genç kadını arayan polis ekibini gören Oktay Dönmez'in "Bana kumpas mı kurdunuz" diye bağırarak silahını çıkardığı ve Yıldız'ın başına bir el göğsüne 2 el olmak üzere 3 el ateş ettiği tespit edildi.

DİĞERLERİNE SİLAH DOĞRULTMUŞ AMA ATEŞ ETMEMİŞ Şüphelinin daha sonradan silahını masada bulunan diğer kişilere doğrulttuğu ancak polis ekiplerinin "Dur teslim ol" çağrısı üzerine ateş etmediği öğrenildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTIPoliste olayla ilgili ifade veren Oktay Dönmez'in, "1 yıl önce avukat ararken tanıştık. Aramızda duygusal yakınlaşma oldu. Nişanlandık. Ancak daha aramız bozuldu.  Nişan bozulduktan sonra harcama yaptığım 150 bin lira i aramızda tartışma çıkmıştı. Bu yüzden aramızda kavgalar yaşanıyordu. En son görüştüğümüzde bana evine gitmemi ve beklememi istedi. Bunun üzerine eve gittim. Çilingirle kapıyı açtırdım. Evde kalıp onu beklemeye başladım. Geldiğinde aramızda yine tartışma çıktı. Kendini kötü hissettiğini söyleyince dışarı çıktık. Yolda daha iyi olduğunu söyleyince yemek yemeye karar verdik. Lokantaya gittiğimizde bizim yanımıza kız arkadaşının eşi ve arkadaşları geldi. Konuştuk. onlara bizim kendi aramızda bir mesele olduğunu söylerken, kapıda polis arabasını görünce kendimi kaybettim" dediği öğrenildi.

Poliste işlemleri tamamlana şüpheli adliyeye sevk edildi.

- İstanbul
YORUMLAR
500

Dilara Yıldız, Polis, Silah, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TUZLA'DA AVUKAT KADINI ÖLDÜREN SALDIRGAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ (2) - Son Dakika


Fiyat farkı daraldı, köy yumurtasına talep arttı Fiyat farkı daraldı, köy yumurtasına talep arttı         
17:26
Son Dakika! İntihar eden tıp öğrencisi Enes Kara ile ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama: Derin üzüntü yaşıyoruz Son Dakika! İntihar eden tıp öğrencisi Enes Kara ile ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama: Derin üzüntü yaşıyoruz         
16:38
İmamoğlu'na sevgi gösterisinde bulunan kadına yaka mikrofonu takıldı iddiası! İmamoğlu'na sevgi gösterisinde bulunan kadına yaka mikrofonu takıldı iddiası!         
16:16
Havva Öztel, Uzi ile aşk yaşayan kızına rest çekti: Hakkımı helal etmem! Aleyna'nın tavrı ne olacak? Havva Öztel, Uzi ile aşk yaşayan kızına rest çekti: Hakkımı helal etmem! Aleyna'nın tavrı ne olacak?         
15:38
10 bin liraya hurdadan aldı şimdi 130 bin lira istiyor! 1975 model aracı göz kamaştırıyor 10 bin liraya hurdadan aldı şimdi 130 bin lira istiyor! 1975 model aracı göz kamaştırıyor         
14:59
Ahmet Çalık'ın ölümüyle ilgili üzücü iddia: Emniyet kemeri takılı değildi, ikaz sesini kapatmak için toka takmıştı Ahmet Çalık'ın ölümüyle ilgili üzücü iddia: Emniyet kemeri takılı değildi, ikaz sesini kapatmak için toka takmıştı         
13:26
Eşini taşıyan ambulansı takip ederken kaza yapmıştı! Kızı 3 günlükken öldü Eşini taşıyan ambulansı takip ederken kaza yapmıştı! Kızı 3 günlükken öldü         
12:09
Mansur Yavaş sözünü tuttu! Ankara'da çiftçilere mazot desteği verilecek Mansur Yavaş sözünü tuttu! Ankara'da çiftçilere mazot desteği verilecek         
11:18
Survivor All Star macerası başlıyor! Dominik yolcularından veda paylaşımı Survivor All Star macerası başlıyor! Dominik yolcularından veda paylaşımı         
10:15
Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar         
09:52
Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı         
09:00
"Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü "Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü         
08:32
Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor         
08:31
Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla... Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla...         
07:50
Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
07:48
Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi         
07:32

Son Dakika Haberleri
17:20 Ahmet Çalık'ın cenazesinde gözyaşları sel oldu!
17:09 "2030'da artık böyle yaşayacağız" diyerek detayları anlattılar! Sanal dünya teorisi ortalığı karıştırdı
17:07 Bodrum'da yaşanan sel felaketinden dolayı vatandaşlara 'sokağa çıkmayın' uyarısı yapıldı
16:50 Nurseli İdiz, söylediği sözlerden dolayı yıllardır küs olduğu Özgür Aras'tan özür diledi
16:50 TFF takımların limitlerini açıkladı!
16:40 Küreği eline alıp mezar kazmak için toprağa saplayan 4 kişi, dakikalar içinde öldü
16:38 Son Dakika! İntihar eden tıp öğrencisi Enes Kara ile ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama: Derin üzüntü yaşıyoruz
16:16 İmamoğlu'na sevgi gösterisinde bulunan kadına yaka mikrofonu takıldı iddiası!
15:59 Galatasaray'da bir ayrılık daha! İstifa mektubundaki detay her şeyin özeti oldu
15:54 İntihar eden Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın arkadaşları: Daha kaç gülüş solacak?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2022 17:35:35. #1.13#
SON DAKİKA: TUZLA'DA AVUKAT KADINI ÖLDÜREN SALDIRGAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ (2) - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement